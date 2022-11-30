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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;

Ekonomi 30.11.2022, 11:43
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;

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