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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;
Ekonomi 30.11.2022, 11:43
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının ülke ekonomisine kazandırılması ve yatırımcılardan kaynaklanmayan olumsuzları gidermek amacıyla;