Kırsal Destekte Öncü Belediye: Mamak

Mamak Belediyesi 485 çiftçiye yüzde 90 hibeli 347 bin 550 domates ve biber fidesi; 111 kadın girişimciye ise yüzde 90 hibeli 775 Çerçeve Arı ve 111 Arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi kentsel projelerinin yanısıra kırsal destekleri ile de dikkat çekiyor. Birçok destek programı ile çiftçinin yüzünü güldüren Mamak Belediyesi, son olarak 485 çiftçiye yüzde 90 hibe ile 347.550 fide dağıtımı gerçekleştirdi. Çiftçiler, domates ve biber fidelerini Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin elinden aldı.

Eğitimlerini Tamamlayan Arıcılar, kovanlarına Kavuştu

Mamak’ta kadın girişimcilerin sayısını artırmak, kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasını hedefleyen ve bu anlayışla hareket eden Mamak Belediyesi, Mamak’ın kırsal mahallelerinde hanımlar için arıcılık eğitimi başlattı.

Kızılca, Ortaköy, Gökçeyurt, Kusunlar, Kayaş, Kıbrısköy mahallelerinde ikamet eden ve arıcılık eğitimi alan 111 kadın girişimci sertifikalarına kavuştu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlara yüzde 90 hibeli olarak 775 Çerçeve arı ve 111 arı kovanı dağıtımı yapıldı.

“Bu desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payını artırmayı hedefliyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kırsal destek programında yaptığı konuşmada “Bu tür kısal destek programlarıyla sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Söz verdik yaptık; söz verdik daha iyisini yapacağız inşallah diyoruz. Mamak Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta üreticilerimizi ve çiftçilerimizi destekleyen çalışmalar yapıyoruz. Bu desteklerle hem bölgemizde hem ülkemizde Mamak’ın üretimdeki payını artırmayı hedefliyoruz. Mamaklılarla beraber Türkiye yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.