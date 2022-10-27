Kırmızı elmas ‘çilek’ sarı altın ‘kayısıya’ rakip oldu

Kayısısı ile ünlü Malatya’da çiftçiler tarafından kayısıya alternatif olarak üretilen ‘kırmızı elmas’ olarak da adlandırılan çilekte hasat devam ediyor. Aralık ayına kadar sürecek hasat ise yüzleri güldürüyor.

Malatya’nın Kale ilçesinde kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda ekimi yapılan ‘kırmızı elmas’ olarak da adlandırılan çilekte hasat dürüyor. Kilogramı 30 TL’den satışa sunulan ve Aralık ayına kadar toplana bilen çileğe olan talepler ise yüz güldürüyor. Geçtiğimiz yıl on dönümlük bir alanda üretim yaparak sekiz ton ürün elde ettiklerini belirten çilek üreticisi Numan Kaplan hedeflerinin üretimi 100 tona çıkarmak olduğunu söyledi.

“Sekiz ay boyunca hasat yapabiliyoruz”

Dördüncü ayda başladıkları hasadın kar yağışı başlayana kadar devam ettiğini kaydeden Kaplan, ” Bu yıl yeni ekim alanlarına başladık. Yeni yıl için 12-13 dönüm daha ekim yapıyoruz. Bu yıl ki hasılatımızda çok iyi idi. Mersin ve Silifke’den sonra Kale ilçemizi de çilek adıyla anacağız sürekli geliştirmeye devam ediyoruz’’ dedi

“Taleplere yetişemiyoruz”

Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek siparişlere yetişemediklerini aktaran Kaplan, ’’Talep çok üst düzeyde. Ürün oldukça elimizde hiç kalmıyor. Siparişlere de yetişemiyoruz aslında. Sezon başında 20-25 TL’den satışa sunuluyordu şu an kilogramı 30 TL’den işlem görüyor’’ ifadelerini kullandı.

“Kayısıya göre verim çok daha yüksek”

Yaklaşık 10 yıldır çilek üretimi yaptıklarını ifade eden bir başka üretici Mustafa Gökhan ise ’’Son zamanlardaki iklim değişikliği nedeniyle kayısıya alternatif bir ürün olarak çilek yetişmeye başladık. Çilek iklim değişikliklerinden etkilenmeyen bir ürün. Kayısıya göre çok daha fazla verim alıyoruz. Önümüzde ki süreçte üretimi daha da arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.