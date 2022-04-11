Hatay’ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Reyhanlı Barajı’na saniyede 50 metreküp su sağlayacak Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı İnşaatı işi dahilinde bulunan 1373 metre uzunluğundaki Kırıkhan T1 tüneli inşaatında ışık görüldü.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bölge çiftçisine hayat verecek çalışmaları yerinde takip etti.

Tahtaköprü Barajından Reyhanlı Barajına su takviyesi sağlamak amacıyla sürdürülen Kırıkhan Karasu Kanalında incelemelerde bulunan Yayman’a, DSİ Şube Müdürü Fatih Mıyman, AK Parti Kırıkhan ilçe başkanı Ömer Erdal Çelik, muhtarlar, çiftçiler ve köylüler eşlik etti.

Tahtaköprü Barajının 9 metre yükseltilmesi ve Manzelet Barajındaki takviyeyi sağlayacak kanalların tamamlanması ardından, son yıllarda kuraklığa karşın bölgenin büyük bölümünde sulama suyu sıkıntısı ortadan kalktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bölgenin diğer hayati projesi Tahtaköprü - Reyhanlı Barajı arasındaki takviyeyi sağlayacak T1 tünelindeki çalışmalarda ışığın görüldüğünü ve tünelin açıldığı müjdesini verdi.

Kırıkhan Karasu Kanalında 2023’te su akacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü ile Reyhanlı Barajı arasındaki takviye kanalında 2 tünelin yer aldığını belirtti. T1 tünelinin 1373 metre uzunlukta olduğunu, buradaki çalışmalarda ışığın görüldüğünü söyledi.

DSİ yetkilileriyle birlikte T1 tünelini boydan boya yürüyen Yayman, “Reyhanlı Barajına su getirecek olan 37 kilometre uzunluğundaki dev betonarme kanal hızla ilerliyor. Bu kanalda iki adet tünel var. Tünelin biri bitti. Diğeri bitmek üzere. Çalışmalar hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yayman, "Bölgemiz için hayati önem taşıyan çalışmalarda yüzde 64 seviyeye gelindi. 2023 yılı içinde kanaldan su akması hedeflenmektedir" dedi.

Hatay’ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Reyhanlı Barajı’na saniyede 50 metreküp suyun derive edilmesini sağlayacak olan Kırıkhan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı İnşaatı işi kapsamında ikinci tünel T2’de ise çalışmalar hızla devam ediyor. 2029 metre uzunluğunda olacak olan T2 Tüneli ve 37 kilometre kanal tamamlandığında Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu bölgeleri tarım arazilerinin sulama sorunu kalmayacak.