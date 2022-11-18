Kırıkhan siyah havucu tescillendi

Hatay’da, Kırıkhan siyah havucu Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası, Kırıkhan siyah havucunun tescillenmesi için 15 Temmuz 2021’de TÜRKPATENT’e başvuru yapmıştı. Yapılan değerlendirmenin ardından Kırıkhan siyah havucuna coğrafi işaret belgesi verildi.

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Numan Bölükbaş, Kırıkhan siyah havucu için menşe adı ile korunmasının sağlanması adına Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası olarak 15.07.2021 tarihinde başvurusu yaptıklarını belirterek, “Kırıkhan siyah havucu artık tescilli coğrafi işaretli ürün olarak koruma altına alınmıştır. İş bu tescil ile birlikte Kırıkhan TSO olarak menşe adı ile coğrafi işaret koruması sağlanan Kırıkhan siyah havucu ve Kırıkhan kavunumuz kayıtlarda yerini almıştır” dedi.