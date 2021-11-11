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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “Kırgızistan, Türk yatırımcıların, AEB, Çin ve diğer komşu ülkelerin pazarlarına girmesi için bir ‘pencere’ olabilir”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, büyük bir yatırım potansiyeline sahip olan Kırgızistan’ın Türk yatırımcıların, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Çin ve diğer komşu ülkelerin pazarlarına girmesi için bir "pencere" olabileceğini söyledi.

Ekonomi 11.11.2021, 21:47
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “Kırgızistan, Türk yatırımcıların, AEB, Çin ve diğer komşu ülkelerin pazarlarına girmesi için bir ‘pencere’ olabilir”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, büyük bir yatırım potansiyeline sahip olan Kırgızistan’ın Türk yatırımcıların, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Çin ve diğer komşu ülkelerin pazarlarına girmesi için bir "pencere" olabileceğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un toprak altı kullanımı, inşaat, enerji, bilgi teknolojisi, hafif sanayi, sağlık ve eğitim alanlarındaki büyük Türk şirketlerinin temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Caparov’un Kırgızistan’da Türk sermayeli 300’e yakın şirketin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini ve 5 binden fazla Kırgızistan vatandaşının bu şirketlerde çalıştığını kaydettiği ifade edildi.

Caparov’dan yatırımcılara Kırgızistan’a aktif yatırım yapın çağrısı

Caparov’un Kırgızistan ile Türkiye arasında daha birçok başarılı iş projesinin hayata geçirileceğine olan inancı dile getirildiği aktarılan açıklamada, Caparov’un Türk iş adamlarını Kırgızistan’da aktif yatırım yapmaya çağırdığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov’un ülkede yatırımcıların haklarını desteklemek ve korumak, yabancı girişimciler için elverişli koşullar oluşturmak, girişim ve projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak için alınacak önlemler hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Caparov’un ülkeler arasındaki ticaret hacminin artırılmasında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ana lokomotifi olan ticarete büyük rol verildiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Caparov’un Kırgız ekonomisinin kalkınmasında Türk şirketlerinin yatırımlarını, ileri teknolojilerini ve yönetimini çekmeye ilgi duyduğunu vurguladığı ifade edilerek, "Yatırımcıları çekmek, açık bir iş ve yatırım ortamı oluşturmak için kararlı önlemler alıyoruz. Bu, Kırgız Cumhuriyeti’nin en önemli önceliklerinden biridir” dediği aktarıldı.

Toplantıda hazır bulunan Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) bağlı Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Eşbaşkanı Aydın Mıstaçoğlu’nun Cumhurbaşkanı Caparov’a Kırgızistan’da yabancı yatırımcılar için oluşturulan koşullar için teşekkür ettiği aktarıldı.

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