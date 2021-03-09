Kirazlıkköprü Barajı ile 30 bin 960 dekar zirai arazi sulanacak

72 m yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip Kirazlıköprü Barajında inşa edilecek sulama tesisleri inşaatı ile 30.960 dekar zirai arazi sulanacak.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2017 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kirazlıköprü Barajı’nın sulama projelerinin tamamlanmasının ardından sulama tesisleri inşaatı yapım ihalesi onayının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verildiğini duyurdu.

Milletvekili Tunç açıklamasında DSİ’nin 2021 yılı yatırım programına aldığı Kirazlıköprü Sulaması yapım ihalesinin kısa sürede gerçekleşeceğini ifade ederek, “Kirazlıköprü sulaması ile 30.960 dekar tarım arazisi suya kavuşacak, Bartın ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak. Kirazlıköprü Barajı Bartın İl merkezini taşkınlardan koruyan bir yatırım olmasının yanı sıra yapımını tamamladığımız Hidroelektrik Santralle enerji üretimine katkı sağlayacak. Sulama projesinin hayata geçmesiyle de barajımız Bartın’da tarımsal üretimin artmasını sağlayarak Bartın’ın ekonomisine katkı verecek. 120 Milyon TL proje bedelli ve Bartın adına bu önemli yatırım için ihale onayını veren Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum” dedi.