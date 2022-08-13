Kirasını ödemekte zorlananlara 1500 lira yardım yapılıyor

Enflasyonda yaşanan sıçrama sonrası pek çok ev sahibi kira fiyatlarına fahiş zamlar talep ederken, zor durumda kalan kiracılar gözünü devletten gelecek yardıma çevirdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan yüzde 100'e yakın zamlar sonrası açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kira yardımına ilişkin detayları paylaştı.

BARINMA YARDIMI

Dar gelirli vatandaşların yardımına her zamanki gibi devlet koşarken özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ev ve kiralık daire bulmanın çok zor olduğu devletin de destek verdiği belirtildi. Koronavirüs salgını ve peşinden gelen ekonomik krizi sebebi ile vatandaşlar zor dönem geçirmeye başladı. Ev tutamayan ve bütçesini yetiremeyen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmen harekete geçti. Bakanlık elektrik faturası yardımı, gıda ve yakacak yardımı, eğitim yardımlarının dışında barınma yardımı da yapıyor.

BAŞVURU DETAYLARI

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 1.500 TL tutarında kira yardımı yapılacağı belirtildi ve başvuruların Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ve bünyesinde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabildiği aktarıldı. İhtiyacı olduğunu kanıtlayan her ailenin ise bu ödemeden yararlanabileceği ifade edildi.