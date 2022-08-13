Kirasını ödemekte zorlananlara 1500 lira yardım yapılıyor
Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında adeta yılan hikayesine dönen kira zamları birbirini izlerken, devletin kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara yaptığı karşılıksız 1500 lira yardım yeniden gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi olan ailelere 1.500 TL kira yardımı vereceğini duyurunca birçok vatandaş bu yardımla ilgili 'kira yardımı başvuru, şartları, detayları, ücreti' şeklinde arama yapmaya başladı. İşte kira yardımı detayları...
Enflasyonda yaşanan sıçrama sonrası pek çok ev sahibi kira fiyatlarına fahiş zamlar talep ederken, zor durumda kalan kiracılar gözünü devletten gelecek yardıma çevirdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan yüzde 100'e yakın zamlar sonrası açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kira yardımına ilişkin detayları paylaştı.
BARINMA YARDIMI
Dar gelirli vatandaşların yardımına her zamanki gibi devlet koşarken özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde ev ve kiralık daire bulmanın çok zor olduğu devletin de destek verdiği belirtildi. Koronavirüs salgını ve peşinden gelen ekonomik krizi sebebi ile vatandaşlar zor dönem geçirmeye başladı. Ev tutamayan ve bütçesini yetiremeyen vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmen harekete geçti. Bakanlık elektrik faturası yardımı, gıda ve yakacak yardımı, eğitim yardımlarının dışında barınma yardımı da yapıyor.
BAŞVURU DETAYLARI
İhtiyaç sahibi vatandaşlara 1.500 TL tutarında kira yardımı yapılacağı belirtildi ve başvuruların Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ve bünyesinde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabildiği aktarıldı. İhtiyacı olduğunu kanıtlayan her ailenin ise bu ödemeden yararlanabileceği ifade edildi.