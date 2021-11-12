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Kiralık ev ilanı ile dolandırılmayın

Son dönemlerde artan kiralık konut talebi beraberinde yeni sorunlar getirmeye devam ediyor. İnternet üzerinden uygun fiyatlı kiralık ev arayan vatandaşlar şimdi de dolandırıcıların hedefi olmaya başladı.

Ekonomi 12.11.2021, 12:22 12.11.2021, 12:45
Kiralık ev ilanı ile dolandırılmayın

Son dönemlerde artan kiralık konut talebi beraberinde yeni sorunlar getirmeye devam ediyor. İnternet üzerinden uygun fiyatlı kiralık ev arayan vatandaşlar şimdi de dolandırıcıların hedefi olmaya başladı.

İnternet üzerinden sahte kiralık ev ilanı veren dolandırıcılar bu yöntemle vatandaşlardan kapora alarak kayıplara karışıyor. Normal kira bedelinin altında bir rakam ile kiralık ev arayanların dikkatine çekmeye çalışan dolandırıcılar aynı evi birden fazla kişiye telefon üzerinden kiralıyor ve kiralama bedeli üzerinden aldıkları kaporalar ile birçok kişiyi mağdur edebiliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, internet üzerinden yapılan ve emlakçılık yapma yetkisi olmayan kişilerin bu yöntemle birçok vatandaşı dolandırmasının hem sektör adına hem de vatandaşlar adına ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi.

"Evi görmeden para ödemeyin"

Aydemir, “Günümüz koşullarında emlak pazarlamasının en etkin olduğu alan şüphesiz internet platformlarıdır. Ancak bu alan faydalı olduğu kadar bir o kadar da riskleri olan bir alandır. Özellikle kiralama konusunda yeterli konut stoğunun olmaması ve artan kira bedelleri beraberinde birçok sorun getirdi. Son geldiğimiz noktada ise bu sorunları istismar ederek vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelenlerin olduğunu piyasadan takip ediyoruz. Bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçmek ve dolandırıcıların tuzağına düşmemek için vatandaşlarımızın yapması gerekenlerin başında yetkili emlak ofislerini tercih etmeleri geliyor. Aksi durumlarda ne yazık ki sahte ilanlara binlerce lirasını kaptıran vatandaşlarımız olabiliyor” dedi.

"İnternetten ev ararken nelere dikkat edilmeli"

Aydemir ev ararken teknolojiden faydalanırken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"İnternet üzerinden kiralık ev arayan vatandaşların dikkat etmesi gereken konuların ilanda yer alan konutların gerçekten var olup olmadığıdır. Aslında kiralık olmayan veya daha önceden kiralık olan ilana çıkmış evlerin fotoğrafları alınarak yeniden kiralanıyormuş gibi bir ilanla vatandaşlar dolandırılabiliyor. Diğer bir önemli kriter ise ilanı veren kişi ya da kurumun emlakçılık yetki belgesinin olup olmadığıdır. Bunu öğrenmenin yolu ise ilanı veren kişiden yetki belgesinin sorulmasıdır. Tüm bunların ardından evi görmeden kapora veya benzer bir şekilde para gönderimi yapılmaması da büyük önem taşıyor."

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