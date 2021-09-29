banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Kiralık ev bulamayan vatandaşlar ev almaya yöneldi

Bursa’da son dönemde kiralık ev bulamayan vatandaşlar ev almaya yöneldi. Çok sayıda gurbetçi vatandaş da, yatırım için lüks evlere büyük rağbet gösteriyor.

Ekonomi 29.09.2021, 09:21
Kiralık ev bulamayan vatandaşlar ev almaya yöneldi

Bursa’da son dönemde kiralık ev bulamayan vatandaşlar ev almaya yöneldi. Çok sayıda gurbetçi vatandaş da, yatırım için lüks evlere büyük rağbet gösteriyor.

Bursa’da vatandaşlar kiralık ev almak için emlakçilerin kapısını çalıyor, ama kiralık ev bulamıyor. Kiralık ev bulamayan vatandaşlar, ev sahibi olmaya karar veriyor. Son dönemde ev satışlarında hareketlilik başladı. Kiralık ev bulamadığı için ev sahibi olan vatandaşların yanı sıra yurt dışından gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı turist de emlakçilerin kapısını çalıyor. Özellikle fiyatı 2 milyon liranın üzerindeki lüks evler yurt dışından gelen yatırımcılar tarafından rağbet görüyor.

Bursa’da son aylarda ev satışlarının hızlandığını ifade eden Yatırım Danışmanı Sezgin Oruç, "Kira fiyatlarının artması ve kiralık ev sıkıntısı sebebiyle vatandaşlar ev satışlarına yöneldi. Son aylarda ev satışlarında gözle görülür bir kıpırdanma var. Ayrıca yurt dışından Bursa’ya gayrimenkul yatırımı yapan çok fazla yerli ve yabancı turist var. Onlar da lüks evlere rağbet gösteriyor. Ev tercihlerinde Nilüfer bölgesi ilk sırayı alıyor" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0