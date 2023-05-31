Kiralama ve ikinci el satışı yapan firmalar, bayilerin sıfır araç stoklamasından şikayetçi

Adana’da araç kiralama ve ikinci el araç satışı yapan firmaların yetkilileri, bayilerin sıfır araç stokladığını, bu yüzden Kurban Bayramı öncesi oluşan yüksek talebe cevap veremediklerini, bir an önce stokçuluğun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve yaz tatiline sayılı günler kala özellikle tatile gitmek isteyen ve dışarıdan Adana’ya gelecek vatandaşlar otomobil kiralamak için seferber olmaya başladı. Ancak oto kiralama şirketleri özellikle bayram öncesi bu taleplere yetişemiyor. Adana’da oto kiralama işi yapan Ahmet Muhammet Deran, bayram ve yaz tatili öncesi talep patlaması yaşadıklarını belirterek, “Günde 50 telefon alırken şu an 250 civarında telefon alıyoruz. Ama tedarik sıkıntısı nedeniyle müşterilerimize yardımcı olamıyoruz. Araç konusunda bayiler stok yapıyor. Bu nedenle mağduriyet yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili yakın zamanda cezai işlem uygulanan yerlerde oldu ancak devletimiz bu konu üzerine biraz daha durması gerekiyor. Bayilerde araç olmasına rağmen vermiyorlar. Biz Adana firmasıyız ve bütün bayilerde kaydımız var. Hepsinden araç talebimiz oldu ancak hiçbir şekilde verilmiyor. Cip problemi var, ’biraz daha bekleyelim, yıl sonuna doğru gelecek’ gibi hep oyalama yapılıyor. En yakın görüştüğümüz bayi bile bize 5 ay sonrasına gün veriyor. O 5 ayın sonuna geldiğimizde tedarik sıkıntısı devam ettiği için yine araç vermiyorlar. Kurban Bayramı’na 1 ay var ancak bizim 2 ay öncesinden araçlarımız rezerve yapılmıştı. Şu an arayan müşterilerimize maalesef araç tedariki yapamıyoruz. Bu durum hem gelir kaybına hem de müşterilerimize mağdur oluyoruz” dedi.

"İkinci el bulamıyoruz, sıfır alalım diyoruz ama kesinlikle araç bulamıyoruz"

İkinci el araç satan Eyüp Kaydak, galerici olarak sıfır aracı bırakın ikinci el araç bile bulmakta zorlandıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sıfır araç konusunda hiçbir bayide araç yok. Adana’daki bütün bayileri geziyoruz, sıfır araç alamıyoruz. İkinci el bulamıyoruz, sıfır alalım diyoruz ama kesinlikle araç bulamıyoruz. ’Bize gün verin’ diyoruz ya da ’kapora verelim’, ona da ’yok’ diyorlar. Bu durum hiç normal değil, bayilerde ciddi bir stoklama durumu söz konusu. Bayilerde araç olmadığına inanmıyorum. Geçmişte pandemi yaşadık ve fabrikalar üretime ara vermişti ama şu an üretim tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’ye araçlar geliyor ancak bayiler araçları satmıyor."

Araç almaya gelen Zeliha Çağlıyan ise, bayiden sıfır araç almaya gittiğini ama otomobil olmadığını söylediklerini, bu nedenle ikinci el otomobil almaya geldiğini ancak burada da fiyatların sıfır otomobilden fazla olduğu için vazgeçtiğini, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.