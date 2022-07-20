Kirada otursan dert, konut kredisi çeksen ayrı dert!

Ekonomik krizin giderek derinleşmesi ve enflasyonun arşa çıkmasıyla, konut fiyatları erişilemeyecek noktalara çıktı. Kira fiyatlarının asgari ücret seviyesinde olması vatandaşlara, benzer ücret ödeyerek ev kredisi ile ev almayı düşündürüyor. Fakat ev kredilerindeki faiz oranının da artması vatandaşların elini kolunu bağlıyor.

Bankalardan konut kredisi çekerek ev almayı düşünen kişilere, en uygun kredi veren banka devlet bankaları oldu. Sıfır konut kredisi paketinde yüzde 1,20 ve ikinci el konut kredisi paketinde yüzde 1,29 faiz oranı ile konut kredisi verilirken ilk kez ev sahibi olacak kişilere ise sıfır konut alma şartı ile yüzde 0.99 faizle kredi veriliyor.

Fakat özel bankalardaki konut kredileri ateş pahası. İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 2,05 olarak açıklanırken bu banka üzerinden 120 ay vadeli 500 bin TL konut kredisi çeken kişilerin aylık ödemesi 11 bin 234 TL olarak gerçekleşecek. ICBC Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 2,07 olarak ilan edilirken QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı ise 2,62 oldu. Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı ise yapılan güncelleme ile yüzde 2,75 seviyesinde.