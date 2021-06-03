Kiracılar Dikkat! Zam oranları belli oldu, hangi kiraya ne kadar zam gelecek?
2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, mayıs ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 14,13 oldu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %14,13 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
KİRA ARTIŞ ORANI %14,13 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta TÜFE aylık %0,89 artarken yıllık enflasyon %16,59 oldu. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise %14,13 olarak gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %14,13 olacak. (haberler.com/Mesut Şahin)
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: %14,13
Zam bedeli: 141 lira
Zamlı kira bedeli: 1.141 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.255 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.369 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.483 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.597 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.711 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.826 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.940 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.054 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.168 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.282 lira