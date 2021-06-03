Kiracılar Dikkat! Zam oranları belli oldu, hangi kiraya ne kadar zam gelecek?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %14,13 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta TÜFE aylık %0,89 artarken yıllık enflasyon %16,59 oldu. Mayıs ayında 12 aylık TÜFE ise %14,13 olarak gerçekleşti. Buna göre, haziran ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %14,13 olacak. (haberler.com/Mesut Şahin)

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %14,13

Zam bedeli: 141 lira

Zamlı kira bedeli: 1.141 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.255 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.369 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.483 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.597 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.711 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.826 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.940 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.054 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.168 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.282 lira