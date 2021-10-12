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Kimyasal Gübrelerin İhracatında kayıt uygulaması getirildi

Ticaret Bakanlığı, Kimyasal Gübrelerin İhracatında kayıt uygulaması getirildiğini açıkladı.

Ekonomi 12.10.2021, 08:49
Kimyasal Gübrelerin İhracatında kayıt uygulaması getirildi

Ticaret Bakanlığı, Kimyasal Gübrelerin İhracatında kayıt uygulaması getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bilindiği üzere, 04/09/2021 tarihli Tebliğ değişikliği ile tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen bazı kimyasal gübrelerin ihracatının yakın takibi ihtiyacı kapsamında anılan ürünlerin ihracında kayıt uygulamasına başlandığı kaydedilerek, "Bu konuda yapılan değerlendirmeler neticesinde, aynı gerekçelere istinaden bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile kimyasal gübre ihracatının yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesini teminen ’Gümrük Tarife Cetvelinin’ 31. Faslında yer alan gübrelerin (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105) tamamı için kayıt uygulaması getirilmiştir" denildi.

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