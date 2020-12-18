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Kimya sektöründe şirket satın almaları yerelleşti; birleşmeler 2022'de hızlanacak

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, kimya sektöründe şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin yavaşladığını, yerel tedarikçileri satın alma eğiliminin arttığını açıkladı. Kearney’in raporuna göre 2020’nin ilk yarısında kimya sektöründe 125 milyar dolarlık satın alma ve birleşme operasyonu gerçekleşti. Kearney uzmanları, 2022yılında birleşme ve satın almalarda güçlü bir canlanma bekliyor.

Ekonomi 18.12.2020, 15:06
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Kimya sektöründe şirket satın almaları yerelleşti; birleşmeler 2022'de hızlanacak

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, kimya sektöründeki birleşme ve satın almalarla ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporda yer alan verilere göre 2017 yılında dünya genelinde kimya sektöründe 407 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleşmişti. Bu rakam 2019’da 318 milyar dolara gerilerken, 2020’nin ilk yarısında ise 125 milyar dolarlık satın alma ve birleşme operasyonu gerçekleşti. 

Kimya sektöründe ortalama birleşme ve satın alma büyüklüğünde de gerileme yaşandı. Ortalama anlaşma büyüklüğü 2017’de 213, 2018’de 255 milyon dolar büyüklüğündeydi. 2019’da 178, 2020’nin ilk yarısında ise 118 milyon dolara indi.

 

Birleşmelerin amacı değişti

 

Kimya sektöründe birleşme ve satın almaların makroekonomik ortamdan doğrudan etkilendiğini vurgulayan Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, petrol fiyatının yüksek seyrettiği 2013 ve 2018’de şirketlerin bölgesel genişleme ve ürün çeşitlendirme amacıyla birleşme ve satın almaya yöneldiğini; Covid kaynaklı belirsizliklerin arttığı 2020’de ise daha az riskli, kârı artırmaya yönelik yatırımların ağırlık kazandığını belirtti. 

 

Satın almalar yerelleşti 

 

Kearney raporunda, pandeminin küresel tedarik zincirinde aksamalara neden olduğu ve bu nedenle şirketlerin tedarik kaynaklarını yerelleştirmeye yönelik satın almalara gittiği de vurgulandı. Kimya sektöründeki birleşme ve satın almalarda öne çıkan bir başka eğilim ise şirketlerin iyi tanıdıkları kendi ulusal pazarlarında birleşme ve satın almaları tercih etmeleri...

 

Sektör yöneticileri karamsar

 

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, pandeminin yol açtığı olumsuz koşullar nedeniyle birleşme ve satın almalardaki gerilemenin 2021’de de süreceği öngörüsünde bulundu. Onur Okutur, Kearney'in kimya sektörüne ilişkin raporu için görüşülen sektör yöneticilerinin karamsar olduğuna dikkat çekti. Kearney’in anketine göre birleşme ve satın almaların sayısında azalma bekleyen kimya sektörü yöneticisi sayısı 2020’de, geçtiğimiz yıla göre üç kat arttı. Özellikle Çin ve Hindistan’da, birleşme ve satın almalarda azalma bekleyen yönetici sayısında büyük bir artış yaşandığı dikkat çekti. Nitekim Çin ve Güneydoğu Asya’da nihayetlenme aşamasında olan birleşme ve satın almalar ertelendi. 

 

Pandemiden sonra canlanacak

 

Bununla birlikte Kearney’in raporunda, kimya sektöründeki birleşme ve satın almaların iki yıl sonra yeniden artış eğilimine gireceğini de öngörüldü. Bunun nedeni, pandemi nedeniyle ertelenen anlaşmaların önümüzdeki yıllara ertelenmiş olması. Kearney Direktörü Onur Okutur, “Biriken anlaşmaların nihayetlenme aşamasına girmesiyle birlikte 2022’den sonra birleşme ve satın almalarda güçlü bir canlanma bekliyoruz” dedi.

Onur Okutur, özellikle gelişmekte olan ülkelerde birleşme ve satın almaya konu olabilecek çok fazla şirketin bulunmadığına da dikkat çekti. Okutur, bu durumun Covid sonrasında bazı yerel oyuncuların değerlerinde yükselişlere yol açacağını belirtti. 

Kearney Direktörü Onur Okutur, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, birleşme ve satın almaların hem yeni pazarlara erişim hem operasyonel verimlilik nedenleriyle Covid sonrasında önem kazanacağına dikkat çekti. Okutur, OYAK Grubu’nun, kimya şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Grup tarafından 2013’e satın alınan Avusturyalı Chemson’ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirmesinin bu stratejiye iyi bir örnek olduğunu vurguladı.

 

Avrupa’da birleşmelere sürdürülebilirlik damgası 

 

Kearney’in kimya sektörü yöneticileri ve yatırımcıları arasında yaptığı anket, birleşme ve satın almalarda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konusunun önem kazandığını da ortaya çıkardı. Kearney tarafından yapılan ankete göre şirketler ve yatırımcıların yüzde 80’i birleşme ve satın almalarda, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yüksek önem verdiğini belirtiyor. Kimyasalların geri dönüşümünün yüksek öneme sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 63. Yönetici ve yatırımcıların yüzde 32’si, bunun birleşme ve satın alma kararlarında orta önem derecesine sahip olduğunu kaydediyor.

Bu kapsamda birleşme ve satın almaları etkileyen bir başka nokta, sürdürülebilir ham madde kullanımı. Yönetici ve yatırımcıların yüzde 56’sı, birleşme ve satın almalarda bu noktanın yüksek öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bu konunun orta önemde olduğu bilgisini verenlerin oranı ise yüzde 44. Sürdürülebilir ürün portföyüne sahip olmak ise yönetici ve yatırımcıların yüzde 47’si için yüksek öneme sahip...  Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konusu özellikle Avrupalı şirketler ve yatırımcılar arasında öne çıkıyor. Avrupa’daki şirket ve yatırımcıların yüzde 63’ü, birleşme ve satın alma kararlarında bu noktanın yüksek öneme sahip olduğunu belirtiyor. 

 

Petrokimya şirketleri fırsatı değerlendirmezse geç kalır

 

Raporda, önümüzdeki dönemde ulusal petrokimya şirketlerinin portföylerini çeşitlendirmek için farklı alanlarda satın almalar gerçekleştireceği öngörüsü de yer aldı. Malezya devlet şirketi Petronas’ın Da Vinci Group’u satın alması ve Suudi şirketi SABIC’in Clariant’tan hisse satın almasının, buna yönelik ilk örnekler olduğu vurgulandı. Raporda, “Bu dönem, ulusal petrokimya şirketleri için orta ölçekli kimya şirketlerini satın alarak portföylerini çeşitlendirmeleri için fırsat oluşturuyor. Bunu yapmazlarsa bu şirketleri daha sonra finansal yatırımcılardan daha pahalıya satın almak durumunda kalabilirler” denildi.

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