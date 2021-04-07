Kim Kardashian da o listede!

Forbes dergisi, reality yıldızı Kim Kardashian'ın kozmetik ve giyim markasının yanı sıra televizyon, reklam ve yatırım gelirleriyle toplam servetinin 1 milyar doları geçtiğini duyurdu.

Kardashian, Forbes'un Milyarderler Listesi'ne girdi. Listenin başında 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon kurucusu Jeff Bezos yer alıyor.

Kardashian'ın boşanma sürecinde olduğu eski eşi rapçi Kanye West de listede yer alıyor.