Kilosu 25-30 TL’ye satılan örtü altı çilek, üreticisini sevindiriyor

Mersin’de örtü altında yetiştirilip yılın 10 ayı hasadı yapılan çilek bahçesinde kilogramı 25 ile 30 TL arasında alıcı bulması üreticisini geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bugünlerde de sevindiriyor.

Türkiye’nin örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alan Mersin’in birçok ilçesinde seralarda yoğun çilek üretimi de yapılıyor. Örtü altında başta Anamur ve Silifke ilçelerinde yoğun olarak üretilen çilek, ekonomik olarak önemli bir getiri sağlaması nedeniyle diğer ilçelerde de çiftçiler tercih etmeye başladı. Bir dönüm serada yılda yaklaşık 6 ton üretim yapan üreticilerin kilogramını ortalama 25 TL’ye sattığı takdirde 150 bin TL gelir elde edebiliyor. Üreticiler, çileğin her yıl değerli olduğunu belirtirken, bu yıl 25 ile 30 TL arasında satılmasının ise kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Bir dönümde 10 bin kadar çilek fidesi dikimi gerçekleştirebildiklerini anımsatan örtü altı çilek Üreticisi aynı zamanda ziraat teknikeri Faruk Şenol, ”Ekimi yapılan fidelerden Eylül ile Haziran ayı arasında çok güzel verim alıyoruz, 6 ton kadar çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunları da market, manav ve pastanelere veriyoruz. Geçtiğimiz sene çileğin fiyatı 15 ile 20 TL’ydi, bu sene ise 25 ile 30 TL arasında gidiyor. Buda bizi ekonomik olarak mutlu ediyor” dedi.

Üretimlerini titiz bir şekilde gerçekleştirdiklerine değinen Şenol, ”Özellikle bakımı ve gübresini organik olarak tercih ediyoruz. Hayvan gübreleri ile destekleyerek daha kaliteli çilek üretimi gerçekleştiriyoruz. Çileğin tadını alması için organik gübreyi daha iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bu yüzden de yoğun talep görüyoruz” ifadelerini kullandı.