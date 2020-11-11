banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Gürcistan'da günlük vak'a sayısı ve can kaybında rekor
Gürcistan'da günlük vak'a sayısı ve can kaybında rekor
Uyku hijyeni gripten koruyor
Uyku hijyeni gripten koruyor
Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
Bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Kilosu 140 liradan satılıyor

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BALIKÇILARIN AĞLARINA BU KEZ KARADENİZ LEVREĞİ TAKILDI. LEVREKLERİN KİLOSU 140 LİRADAN SATIŞA ÇIKTI.

Ekonomi 11.11.2020, 09:26
3
Kilosu 140 liradan satılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağlarına bu kez Karadeniz Levreği takıldı. Levreklerin kilosu 140 liradan satışa çıktı.

Karadeniz’de avlanmaya çıkan Akçakocalı balıkçıların ağlarına bu kez Levrek takıldı. İle 7 kilo ağırlığında ki iki levreğin kilosu 140 liradan satışa çıkarıldı. Karadeniz Levreği, yağsız olmasına rağmen çok lezzetli ve yumuşak etiyle, pek çok balık tutkununun tercihi oluyor.
Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı az bulutlu
banner378