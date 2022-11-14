Kilis’te zeytinyağı fabrikaları tam kapasite çalışıyor

Kilis’te zeytin hasadı sürerken, zeytinyağı fabrikaları tam kapasite olarak 24 saat boyunca çalışıp zeytinlerden yağ çıkarıyor.

Türkiye’de önemli bir zeytin merkezi olan Kilis’te zeytin hasadı sürüyor. Zeytin bahçelerinden toplanan tane zeytinler, yağa dönüştürülmek üzere fabrikalara getiriliyor. Kilis’teki zeytinyağı fabrikaları 24 saat çalışarak, üreticinin zeytin tanelerini yağa dönüştürüyor.

“Zeytinyağının kilosu 75-80 TL arasında satılıyor, fabrikalar 24 saat çalışıyor”

Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, Kilis’te zeytin hasadının devam ettiğini ifade ederek, “Türkiye’de zeytin üretim merkezlerinden biridir. Fabrikalar 24 saat tam kapasiteyle çalışmaktadır. Kilis zeytinyağı, rengiyle, aramasıyla, tadıyla diğer zeytin yağlarından farklıdır. Genellikle tüketiciler Kilis zeytinyağını tercih etmektedir. Zeytinyağlarımız asit oranı olarak 1’in altındadır. 0,4 asit gelmektedir. Kilosu 75-80 TL bandında satılmaktadır” dedi.