Kilis’te zeytin hasadı devam ediyor

Türkiye’de, zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Kilis’te zeytin hasadı sürerken, bu yıl zeytin rekoltesinde yüksek olması nedeniyle zeytin hasadı devam ediyor.

Kilis ve yöresinde bu yıl Ekim ayı içerisinde başlayan zeytin hasadının Aralık ayının sonuna ulaşılmasına rağmen zeytin hasadı sürüyor. Kilis’te zeytin bahçelerindeki zeytinlerin 4’de 3’ü toplandı. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle bu yıl zeytin hasadının ocak ayında da devam etmesi bekleniyor. Kilis’te güneşli havalardan yararlanan zeytin üreticileri, zeytin hasadı için zeytin bahçelerine giderek hasada devam ediyor. Önceki yıllara oranla rekoltenin yüksek olduğu bu nedenle zeytinde var yılı olduğu bildirildi.

Zeytin ağaçları fazla olan üreticiler, bir an önce zeytinlerini toplayarak yağa dönüşmesi için canla başla çalışıyor.

Zeytin üreticileri, zeytin hasadının devam ettiğini, havaların da iyi gitmesi nedeniyle zeytin toplamayı sürdürdüklerini, zeytinyağının kilosunun 20-25 TL arasında satıldığını ifade ettiler.

Zeytinyağı Fabrikası Sahibi Süleyman Mercimek, Zeytinde var yılı olduğunu ifade ederek, “Sezonumunuz güzel geçiyor. Zeytin hasadının ocak ayının 15’ine kadar devem edeceğini düşünüyoruz. Zeytinyağının asit oranına göre 20-25 TL arasında değişen fiyatlarla acılı buluyor” dedi.