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Kilis’te turşuluk hıtta acur zamanı

Kilis’te turşuluk hıtta acurun hasadına başlandı. Acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde 8-10 TL’den satılıyor.

Ekonomi 13.10.2021, 13:21
Kilis’te turşuluk hıtta acur zamanı

Kilis’te turşuluk hıtta acurun hasadına başlandı. Acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde 8-10 TL’den satılıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis’in Elbeyli ilçesinde hıtta acur hasadı başladı. Büyük zahmetlerle toplanan hıtta acurlar, daha sonra çuvallara konarak, satılmak üzere Kilis ve Gaziantep gibi çevre illerin sebze hallerine gönderiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde turşu olarak tüketilen hıtta acurun hasadı kasım ayı sonuna kadar sürüyor. Acurun kilosu tarlada 3-5 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, marketlerde ise 8-10 TL’den satılıyor. Hıtta acurun ikinci ve üçüncü kırımlarının başlaması ile fiyatların 1 TL’ye kadar düşmesi bekleniyor.

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