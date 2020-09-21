Kilis’te mısır hasadı başladı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde mısır hasadına başlandı. Elbeyli’de barajdan sulama yapılmaya başlandıktan sonra mısır ekenlerin sayısında artış yaşandı.

Elbeyli ovasına yemlik ve tohumluk olarak ekilen mısırın hasadına başlandı. Kayacık Barajından sulanan Elbeyli ovasında üreticiler ikinci ürün olarak mısır ekerken, bazıları da yılda iki kez mısır üretimi yapıyor. Mısır hasadı bu ay içerisinde tamamlanacak. İkinci ürün olarak ekilen mısırın da Kasım ayı içerisinde hasat edilmesi bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, “Elbeyli bölgemizde yoğunluklu olarak yetişen mısır dönümüne 800 ile bin 500 ton arasında ürün vermektedir. Bazı yerlerde rekolte düşük, bazı yerlerde rekolte iyi, genel olarak rekoltemiz iyidir. Yemlik ve tohumluk olarak, piyasaya giren mısır, yoğunluk olarak yemlik olarak mısır, üretiliyor. Silajlıkta mısır para etmeyince genelde üreticilerimiz yemlik olarak piyasaya sürüyorlar. Ortalama 1 TL 30 kuruşa Gaziantep piyasasına satılıyor” dedi.