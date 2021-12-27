Kilis’te marketlere fahiş fiyat denetimi

Kilis’te Ticaret İl Müdürlüğü tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafında son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçti. Kilis Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk ile denetim ekipleri, Kilis’te bulunan zincir marketler ile yerel marketlerde fiyat, etiket denetimi yaptı. Fiş fiyat olduğunu düşündükleri ürünleri kasaya getirerek, fişlerini alan denetim ekibi, Ticaret Bakanlığına bildiriyor.

Kilis’te, 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 304 işletmede etiket denetimi yaptı. Bin 462 üründe haksızlık fiyat artışı olabileceği tahmin edilerek denetimden geçirildi. 156 ürünün fiyatları, fahiş olabileceği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi. Yetkililer, denetimlerin hız kesmeden süreceğini ifade ettiler. Vatandaşlar, Denetimlerden memnun olduklarını, artarak denetimlerin sürmesini istediklerini ifade etti.