Kilis’te çiftçiye 850 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Kilis’te, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde bin 700 çiftçiye 850 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresinin desteğiyle Kilis ve ilçelerindeki bin 170 çiftçiye dağıtılan 850 ton ekmeklik, makarnalık buğday tohumu 40 bin dekar alana ekilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu konuşma yaptı. Kökçüoğlu, geçen yıl da buğday tohumu dağıttıklarını ifade ederek, “Geçen yıl çiftçilerimiz biraz az oldu demişlerdi. Bu yıl miktarı attırarak, bin 700 çiftçimize 850 ton buğday tohumu dağıtıyoruz. Maddi olarak her zaman arkamızda duran Kilis Valiliği, Kilis Belediyesine, bakanlığımızın da katkısıyla siyasilerimizin desteğiyle bugün çiftçilerimize tohumluk buğday dağıtıyoruz” dedi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, belediyenin Kilis’in tarımına ve çiftçisine destek olduğunu ifade ederek, “Geçen yılda desteğimiz devam etmişti. İlimiz tarımına daha fazla destek vereceğiz. Büyük bir projemiz var, ilimizde çıkan atık suları arıtarak, tarımsal arazilerin sulanmasında kullanılacak. Tesisin inşaatı devam ediyor, kısa süre içerisinde tamamlandıktan sonra arazilerin sulanmasında sıkıntı kalmayacak. Yaklaşık 5 bin dönüm arazi, bu atık sularla arıtıldıktan sonra sulama amaçlı kullanılacaktır” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Bugün dağıtılan tohumluk buğdayın 10 milyon 800 bin lira olduğunu vurgulayarak, “40 bin dekarda buğday ekilecek. Bin 700 çiftimize dağıtılacak. Bu proje yereldeki birlik, beraberlik, uyum ve koordinasyon sayesinde oluyor. Siyaset kurumu, bürokrasi, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek gerçekleştiriyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun, Kilis ile ilgili hayallerimizi bir bir yerine gerçekleştireceğiz” dedi.

Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Her insanın topraktan geldiğini toprağa geri döneceğini ifade ederek, “Toprak insanlığın başlangıcından itibaren çok değerli olmuştur. Bu sadece günümüzde değil, her zamanda böyleydi, İnsanlar yaşadığı sürece toprağı işlemek zorundadır. Ekip biçmek zorundadır. Aksi halde dünyada yaşamak mümkün değildir” dedi,