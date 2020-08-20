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Kilim Mobilya dijital tarafa 1,5 milyon dolar yatırım yapacak

Üretimden satışların 157 milyara ulaştığı İSO İkinci 500 açıklandı. Türkiye en önemli mobilya markası Kilim, sıralamada 337’inci oldu. Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, güçlü ekonomilerin üretim temelli ekonomi olduğunu söyleyerek, “Türkiye için tasarım yönü güçlü, şık, sağlıklı ve kaliteli mobilya üretmeye devam edeceğiz. 44 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Üreterek istihdama ve ülke ekonomimize destek vermek, bunu yaparken de dünyanın önemli markalarından biri haline gelmek öncelikli hedefimiz. Bu sene için sadece teknoloji tarafına 1,5 milyon dolarlık artı yatırım yapacağız” dedi.

Ekonomi 20.08.2020, 09:38
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Kilim Mobilya dijital tarafa 1,5 milyon dolar yatırım yapacak

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) geleneksel olarak her yıl yayımladığı ve üretimden satışlar bazında ikinci en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği araştırmada Kilim Mobilya, bir önceki yıla göre 53 sıra yükselerek 337’inci oldu. Özel kuruluşlar sıralamasında ise 335’inci olan Kilim Mobilya, ihracat rakamıyla da listeye 139’uncu sıradan girdi.

Kayseri’de dört fabrikası bulunan, yurt içinde 175, yurt dışında 31 mağazası bulunan yanı sıra 44 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin en önemli mobilya markası Kilim Mobilya oturma odasından yatak odasına, yemek odasından çocuk ve genç odasına, tamamlayıcı ürünlerden yatak ve nevresim takımlarına kadar pek çok başlıkta üretim gerçekleştiriyor. İSO İkinci 500’de yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin; dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın arttığı, küresel değer ve tedarik zincirlerine katılımın zorlaştırdığı bir yılda kaydedilen bu başarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Güçlü ekonomilerin ancak güçlü üretimle mümkün olabildiğini dile getiren Şahin, “Ülkemizi seviyoruz. Türkiye için tasarım yönü güçlü, şık, sağlıklı ve kaliteli mobilya üretmeye devam edeceğiz.  44 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Üreterek istihdama ve ülke ekonomimize destek vermek, bunu yaparken de dünyanın önemli markalarından biri haline gelmek öncelikli hedefimiz” dedi.

Ar-Ge yatırımına 1.5 milyon dolar bütçe ayırdık

Yatırım yapmadan katma değeri yüksek çözümlere ulaşılamayacağının bilincinde bir marka olarak, hem Ar-Ge Merkezi hem de tasarım merkezlerini çok önemsediklerini de belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kilim Mobilya, bir dünya markası olma hedefiyle bütün projelerini oluşturuyor. Bu noktada en fazla yatırım yapan markalardan biriyiz. Hem üretim tarafımızda makine parkurlarımıza sürekli yatırım yaptığımız gibi Ar-Ge merkezimiz üzerinden de ihtiyaçlarımıza özel çözümler oluşturuyoruz. Mağazalarımı hem sayı olarak arttırmak için yatırım yapıyoruz hem de iç görünüm olarak sürekli daha güncele uygun dizaynını sağlıyoruz. Teknoloji ve online yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Son olarak buraya 10 milyon liralık (1,5 milyon $) yeni bir yatırım bütçesi daha oluşturduk. Hedefimiz, 33 kişiyi istihdam eden AR-GE Merkezi’nin kadrosunu da 40 kişiye yükseltmek.”

Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu’ya odaklanıyoruz

Türkiye’nin en önemli mobilya ihracatçılarından biri olarak temel stratejilerinin yeni pazarlar bulmak ve var oldukları pazarlarda etkinliklerini artırmak olduğunu söyleyen Şahin, “44 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 50’ye, yurt dışı mağaza sayımızı ise 31’den 35’e çıkarmak. Covid-19 pandemisi buradaki planlamalarımızda takvimsel değişikliklere neden oldu. Yeni bir takvim ile çalışmalarımızı yakın zamanda finalize etmek en büyük arzumuz.”

Marmara, Ege ve Anadolu’ya yeni yatırım

Yurt içinde ise 3’ü konsept, 172’si franchise olmak üzere 175 mağazaları bulunduğunu söyleyen Şahin, ilk etapta mağaza sayılarını 200’e çıkarmak istediklerini bildirerek, “Yeni mağazalarda yoğunlaştığımız bölgeler Marmara ve Ege. Yanı sıra Anadolu’daki yatırımlarımıza da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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