Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretinde ne konuşuldu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TCMB ziyareti sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, TCMB'nin bağımsızlığının önemine dikkat çekerken "Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızlığımızı ifade ettik. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Buradan TCMB'nin kurumsal kimliğine saygı göster" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TCMB ziyareti sonrası açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Merkez Bankası bir cumhuriyet kurumu. "Cumhuriyet" sözcüğü kamu kurumları arasında bir Cumhuriyet Savcıları için bir de Merkez Bankası'nda kullanılıyor. Bağımsızlığını işaret ediyor.

- Burası bağımsız bir kurum. Kurumun bağımsızlığı dünya finans bağımsızlığı için de önemli. Sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızlığımızı ifade ettik. TCMB yetkilerinin kararnamelere Finansal İstikrar Komitesi gibi yerlere devredilmemesini istedik. Merkez Bankası’nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette. Bu kültürün yok olmamasını istedik.

- Merkez Bankası'nın iyi bir kadrosu var. Kadrosunun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi de ifade ettik Merkez Bankası’nın kimliğinin, kişiliğinin korunması açısından…

- Son 45 günde dolar/TL yüzde 10 değer kaybetti. Bu fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor. Bunun yansımaları sokaktaki insanı etkileyecek. Zam yağmuru arka arkaya geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi büyük ölçüde ifade ettik.

- Gördüğümüz tablo şudur, Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı, lokmayı almaya çalışıyordu mevcut hükümet, şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı, hassasiyetimizi bir şekliyle ifade ettik. Bunu da ifade etmek zorundaydık zaten.

“ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPIYORUM, MERKEZ BANKASI’NIN KURUMSAL KİMLİĞİNE SAYGI GÖSTER”

- Merkez Bankası’na müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz Mısır’daki sağır sultan da biliyor. Faiz oranları düşsün yada faiz oranları şu seviyeye insin diye ilk bilgiyi veren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster. Merkez Bankası’nın, "faiz yükselir mi, faiz düşer mi?" bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versinler.. Eğer onlar bu kararı verebilirlerse o zaman dünyada pek çok finans kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankası’na saygı gösterecektir.

Görüşme sonrası TCMB Başkanı Kavcıoğlu da bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağolsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur.

- TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır.

- Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim.

NE KONUŞULDU?

Edinilen bilgilere göre görüşmede Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti 128 milyar doların piyasalara müdahale amacıyla kullanıldığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Ancak Kavcıoğlu ve beraberindekiler bu görüşe katılmadı.

KILIÇDAROĞLU PERŞEMBE GECEKİ KURMAYLARINI ARADI

Dolardaki peş peşe rekorlar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe gecesi kurmaylarını aradı. "Bu böyle gitmez, gidip konuşalım" diyerek Merkez Bankası'na gitme fikrini paylaştı. O gecenin sabahında yani cuma sabahı Merkez Bankası aranarak randevu talep edildi, o talebe jet hızıyla olumlu yanıt verildi.

Cuma günü saatler 15.30'u gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında ekonomiden sorumlu kurmayları ve yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Ulus'taki binaya gitti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve beraberindeki heyet ile yaklaşık bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirildi.

MERKEZ BANKASI'NDA "128 MİLYAR DOLAR" ELEŞTİRİSİ

O görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve kurmayları eksik gördükleri noktaları, yanlışları aktardı. Merkez Bankası rezervlerine brüt değil net bakmanın daha güvenli analitik ve doğru olduğu belirtildi. Kavcıoğlu başkanlığındaki heyet ise brüt yaklaşımı benimsedi.

Görüşmede CHP heyeti 128 milyar doların piyasalara müdahale amaçlı verildiğini ve bu sürecin de zararlı olduğunu belirtti. Ancak Kavcıoğlu ve kurmayları söylenene katılmadıklarını belirtti, onaylamadı.

MERKEZ BANKASI'NDA ZENCEFİLLİ BİTKİ ÇAYI İKRAMI

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Merkez Bankası'nda Başkan Kavcıoğlu CHP lideri ve beraberindekilere zencefilli bitki çayı ikram etti. Bitki çayının ardından siyah çaylar içildi. Görüşmenin ardından önce Kılıçdaroğlu sonrasında ise Kavcıoğlu basın mensuplarına açıklamalara bulundu.

KÜBRA PAR: ETKİLİ BİR HAMLE

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretini bugünkü yazısında "etkili bir hamle" olarak değerlendirdi. Kübra Par şunları yazdı:

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi şüphesiz siyaset adına oldukça dikkat çeken bir adımdı. Yeni bir gerilim yaratma riski de taşıyordu. Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ani randevu talebine yanıt vermeden önce birilerinden icazet almış mıdır bilemiyoruz ama eğer ki kabul etmeseydi ve CHP heyeti Merkez Bankası önüne gidip sert bir açıklama yapsaydı piyasaları kötü etkileyecek yeni bir tablo ile karşılaşabilirdik. Ya da görüşme sonrası Kavcıoğlu’nu yüksek tonda eleştiren cümleler kursaydı yine ortam gerilirdi. Kılıçdaroğlu bunu yapmadığı gibi misafir gittiği Merkez Bankası’nın hukukunu koruyan, kurumun kuruluş değerlerini öne çıkaran sakin ve akil bir değerlendirme yaptı. “Sıcak siyasetin Merkez Bankası’na müdahalesini asla istemiyoruz. Bu düşüncemizi sayın başkana ifade ettik” dedi. “Merkez Bankası’nın iyi bir kültürü var; bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var; kadronun korunmasını istedik. Bu konuda elimizden gelen yardımı da yapabileceğimizi ifade ettik” diyerek adeta Merkez Bankası’nı iktidara karşı arkalayan bir strateji izledi. Halkın gidişattan endişe duyduğu bir dönemde siyasi sorumluluğun ve yapıcı muhalefet anlayışının iyi bir örneğini gördük dün…

Kaynak: Habertürk