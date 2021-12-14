Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret için dolar kuru önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, asgari ücretle ilgili öneride bulunarak, "2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. günkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" dedi. 384 doların Türk Lirası olarak karşılığı 5 bin liranın üzerinde oluyor.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Aile Destekleri Sigortası Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nu kuracaklarını ifade etti.

Bütün yardımları tek elde toplayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "İsrafı önleyeceğiz. Uygulamadaki keyfiliğe son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yoksulluğun afişe edilmesini asla kabul etmediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede yoksul varsa onun sorumluluğu ülkeyi yönetenlerdir; kadın ya da erkek değildir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler" önerisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aile Destekleri Sigortası, aileyi destekleyen bir sigorta dalı. Aileyi önceleyen, mutluluğunu ve ekonomik güvencesini sağlayan bir sigorta dalı. Peki çıkmayan bir yasanın, olmayan bir sigorta dalının öngördüğünün hepimiz yeteri kadar kavrayabildik mi? Bunu hayata geçirmek için neler yapabiliriz düşündük mü?

Her bir kadın kardeşimiz, anayasanın öngördüğü kuralın yerine getirilmesi için çaba harcayacak. O zaman CHP'li kadınlar olarak biz görevimizi yapmış olacağız. Ailenin temel direğinin kadın olduğunu aslında bütün erkekler kabul eder. Ailenin güvenliği de bir anlamda kadının elindedir. Devlet dediğimiz kurum anayasanın öngördüğü bu temel kuralı ne ölçüde yerine getirdi?

Milyonlarca işsizimiz var. Pazar atıklarından beslenen yüz binler var. Atıkları toplayanların ağırlıklı olarak kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Evde çocuğuna yemek yapmak için pazar artığını evine götüren yüz binlerce kadın var.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI KURUMU'NU KURACAĞIZ"

Aile Destekleri Sigortası Kurumu kuracağız. Bütün yardımları tek elde toplayacağız. İsrafı önleyeceğiz. Uygulamadaki keyfiliğe son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceğiz. İnancımızda da felsefemizde de temel bir kural var; sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Yoksulluğun afişe edilmesini asla kabul etmeyiz. Bir ülkede yoksul varsa onun sorumluluğu ülkeyi yönetenlerdir; kadın ya da erkek değildir.

"KAYNAKLARI HALKTAN YANA KULLANACAĞIZ"

Aile Destekleri Sigortası harcamı için kaynak var mı? Bu soru karşımıza çıkacak. 5'li çeteye gelince para var, fakir fukaraya gelince para yok! Biz sosyal devleti savunuyoruz. Sosyal devlet, fakirin fukuranın yanında olan devlet demektir. Biz sosyal demokratız. Gelirlerin eşit dağıtılmasından yanayız. Üretimden, bereketten yanayız. Eğer toplumda bir aileye yardım yapılacaksa yardıma muhtaç aileye yardım yapılmasını zaten devletin görevidir. Bunu yapacağız. Kaynakların kullanımı siyasi tercihtir. Tercihi 5'li çeteden yana kullanıyorlar, biz halktan yana kullanacağız. 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir' diyorlar. Bütün belediye başkanlarımızı örnek gösterebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Önümüzdeki günlerde bir gıda krizi yaşanacağını biliyorum. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Bir ailenin geçinebilmesi için en düşük ücret bu. 2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. 'Türkiye şaha kalktı' diyorlar ya, yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de olsun, alıp büyümeyi Saray'larına götürsünler. Yılbaşındaki hakkını yılsonunda da teslim etsinler."