banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?

Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

-Kiğılı Üst Yöneticisi Hilal Suerdem:- "İtalya'da büyüme hedeflerimiz var. Markamızı burada geliştireceğiz"

Ekonomi 20.11.2021, 10:06
Kiğılı, İtalya'daki 14'üncü mağazasını Bolonya kentinde açtı

ROMA (AA) - Türkiye'nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya'nın Bolonya kentinde satış mağazasını düzenlenen törenle açtı.

Yurt dışında 51 ülke, 50 mağaza, 83 franchise ile faaliyet gösteren Kiğılı, İtalya'da 14'üncü satış noktasını açarak, Avrupa'daki etkinliğini artırma yolunda bir adım daha attı.

Bolonya'nın merkezi caddelerinden Via Guglielmo Marconi'de yer alan yeni Kiğılı mağazasının açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Açılışa, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Kiğılı'nın eylül ayında sponsorluk anlaşması imzaladığı İtalya Basketbol Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Christian Pavani, Kiğılı Fortitudo Bologna takım antrenörü Antimo Martino ve takım oyuncuları başta olmak üzere Bolonya kentinin iş, sanat, spor ve moda dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Suerdem, konuklarıyla beraber mağazanın açılış kurdelesini kesti.

Kiğılı Üst Yöneticisi Suerdem, yaptığı açıklamada, "Modanın kalbi İtalya'da, Bolonya'da ilk mağazamızı açtık. İtalya'da 4 tane konsept mağazamızı tamamladık. 10 adet de Coin departman storelarının içinde korner mağazalarımız mevcut. İtalya'da büyüme hedeflerimiz var. Markamızı burada geliştireceğiz." dedi.

Suerdem, sponsoru oldukları Kiğılı Fortitudo Bologna takımının da ligde iyi gittiğini belirterek, "Türk'ün bayrağını modanın kalbine dikeceğiz. Bu yüzden Fortitudo Bologna takımına ismimizi verdik. Kiğılı Fortitudo Bologna oldu. Çok ciddi maçlar yapıyoruz, başarılı da gidiyor. Seyirci tezahürat yaparken, Kiğılı Fortitudo diye bağırıyor. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bir Türk markasının hem de kendi markamızın bu şekilde anılması bizi çok mutlu ediyor, haz veriyor ve bu işi büyütmekle alakalı çok ciddi hedeflerimiz var." diye konuştu.

Kiğılı Fortitudo Bologna Takımı Başkanı Pavani de, "Bugün burada son derece olumlu güzel bir hava var. Kendi taraftarlarımıza da buradan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum, çünkü çok güzel bir mağaza. Sıcaklığımızın ne anlama geldiğini gösterirsek, şu anda bizim için çok önemli olan bu sponsorluk için son derece belirleyici olur. Bu çok güzel bir birliktelik. Kiğılı'nın yönetimi üst düzey, son derece memnunuz. Bizim için Kiğılı markasına sahip olmak bir gurur vesilesi." ifadelerini kullandı.

# Kiğılı #BOLONYA #İtalya #Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem #MAĞAZA
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6