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Kiğılı: İç piyasa kötü durumda, dolar/TL tahmini gerçekçi değil

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, tam kapanma döneminde haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini ve üretim için ön sipariş vermede planlama yapamadıklarını söyledi

Ekonomi 06.05.2021, 16:42
Kiğılı: İç piyasa kötü durumda, dolar/TL tahmini gerçekçi değil

Bloomberg HT’ye konuk olan Abdullah Kiğılı, hazır giyim sektörünün tam kapanma dönemini nasıl geçirdiğini değerlendirdi.

Kığılı, tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini açıkladı. "TCMB'nin anketinde yıl sonu 8,71 tl Dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz.” diyen Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa'da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.

Kığılı, Türkiye’deki hazır giyim sektörünün potansiyeli hakkında yaptığı açıklamada, “Yurt dışı pazarda çok önemli potansiyel var. Markalarımız önümüzdeki yıllarda yurt dışında çok büyüyecek.” ifadelerini kullandı.

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