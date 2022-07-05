Kıdem tazminatı tavan ücreti yükseltildi

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 NE KADAR?

Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örnekleri

mihci.av.tr'de yer alan bilgiye göre; İşçiye ödenecek olan kıdem tazminatı her geçen tam yıl için en az 30 günlük ücret tutarıdır. Burada brüt yani giydirilmiş ücrete göre hesaplama yapılır. Bir tam yılı aşan süreler için de oranlama yaparak hesaplama yapılır. Yani 1 yılı aşan günler boşa gitmez. Kaba bir hesaplama ile → 30 günlük ücret x hizmet süresi şeklinde hesaplama yapılır ve buradaki ücret işçinin son aldığı ücreti ifade etmektedir.

SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

Kıdem tazminatı nedir?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.