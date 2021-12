Kickstarter’da 148 bin 500 pound ön satış yapan Co Print, fonbulucu platformunda

Ankara Kalkınma Ajansı, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve fonbulucu platformundan 5 melek yatırımcının eş finansman modeli ile toplam 425 bin TL yatırım kararı aldığı Co Print girişimi, fonbulucu platformunda paya dayalı kitle fonlaması kampanyası başlattı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kickstarter kampanyasında 30 günde 64 farklı ülkeye 450 adet ve 148 bin 500 pound değerinde ön satış gerçekleştiren, Kickstarter’ın seçili projelere verdiği ’Project We Love’ rozetini alan ilk Türk girişimi olan Co Print, yatırım turunda şirket paylarının yüzde 12’sini yatırımcılara arz ederek 3 milyon TL fona ulaşmaya çalışacak. Co Print, yatırım turu sonunda elde ettiği fon ile ekibini güçlendirip, üretim hattı da oluşturarak seri üretime geçmeyi planlıyor.

3D yazıcı teknolojileri geliştiren ve geçtiğimiz ay ABD merkezli Kickstarter’de başlattığı kitle fonlaması kampanyasında 30 günde 64 farklı ülkeye 148 bin 500 İngiliz sterlini değerinde rekor satış yapan Co Print girişimi, fonbulucu platformunda yatırım turuna çıktı. Ankara Kalkınma Ajansı, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve fonbulucu platformundan 5 melek yatırımcının eş finansman modeli ile toplam 425 bin TL yatırım kararı aldığı Co Print girişimi kamu güvencesiyle tarafları buluşturan dördüncü fonlama kampanyası oldu.

Kickstarter’ın seçili projelere verdiği ’Project We Love’ rozetini alan ilk Türk girişimi olan Co Print, 3 milyon TL fon hedefiyle 06.01.2022 tarihine kadar turda kalarak şirket paylarının yüzde 12’sini bireysel ve kurumsal yatırımcılara arz edecek.

Girişim şirketi, turun başlama tarihi olan 27 Aralık Pazartesi saat 10.00 itibariyle ilk 1 hafta içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara yüzde 25 fazladan pay verecek. Ek paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Bedelsiz paylar, şirketin kurucu ortakları Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen’in paylarından eşit oranda dağıtılacak.

“Co Print’i dünyanın en çok kullanılan 3D yazıcı ekipmanı haline getirmeyi hedefliyoruz”

Şirketle aynı adı taşıyan ürün hakkında bilgi veren Co Print Kurucu Ortağı Fatih Kazım Duymaz, “Co Print, 3D yazıcıların filament ilerletme mekanizmalarını değiştirerek tek baskı ucu ile çok renkli ve malzemeli modeller üretilmesini sağlayan son derece özel bir modül. Yani kullanıcılar ürünümüz ile hem rengarenk modeller üreterek 3D üretimlerine detay verebiliyor hem de 3D yazıcılarında farklı materyaller kullanarak işlevsel üretim yapabiliyorlar. Bunları yaparken de baskı kalitesinden ödün vermiyor ve yüksek maliyetlerle karşılaşmıyorlar. Türkiye’de bu konuda ürün geliştiren firma bulunmamaktayken, dünyada doğrudan sadece 3 firma bu konuda ürün geliştiriyor. Co Print’in piyasadaki rakiplerinin aşırı yüksek maliyetli olma, tüm 3D yazıcılara bağlanamama, bağlantı ile kalibrasyonların zorluğu ve baskı kalitesinden ödün verme gibi kronik problemleri çözerek sektör için aranan bir ürün olacağına inanıyoruz” dedi.

“Co Print’in seri üretimine geçerek globalde büyüyeceğiz”

Şirketin gelecek planları hakkında bilgi veren Co Print Kurucu Ortağı Hüseyin Özen, “Şu aşamada Co Print’in seri üretimini ve global pazarda büyümesini planlıyoruz. Kickstarter’de yaptığımız ön satışlar bu vizyonumuz için önemli bir adım oldu. Fonbulucu’da çıktığımız bu yatırım turu sonunda alacağımız yatırımla da, iyi planlanmış üretim hattımızı oluşturup ekibimizi geliştireceğiz. Bu güçlü temeller ve elde ettiğimiz deneyimler ile daha yüksek satış rakamlarına ulaşıp eş zamanlı olarak gelecek projelerimizin AR-GE faaliyetlerine başlayacağız. Co Print’i dünyada en çok kullanılan 3D yazıcı ekipmanı haline getirmeyi hedefliyoruz. Gelecekte ise AR-GE’sine başladığımız Co Print’in yükseltilmiş ikinci versiyonu ve modüldeki teknolojimizi kompakt birçok renkli-malzemeli 3D yazıcı olarak pazara sunacağız” açıklamasında bulundu.

“Co Print girişiminin sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynayacağına yönelik inancımız sonsuz”

Yatırım turu hakkında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, “Yılın bu son günlerinde fonbulucu GSYF bünyesinde dördüncü yatırımımızı yaparak girişimcilik ekosistemine yeni bir destekte bulunmaktan ötürü son derece memnunuz. Co Print girişiminin yatırım turu sonunda hedeflediği finansmana ulaşarak hem ülkemizde hem de global çapta büyük işlere imza atacağına ve sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynayacağına yönelik inancımız sonsuz. Yolları açık olsun” sözlerini kaydetti.

Fonbulucu GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Hakan Yıldız ise, “Co Print ekibinin gençliği, dinamizmi ve işlerine olan tutkusu bizi çok etkiledi. Kickstarter’da elde ettikleri başarıları ise Co Print’in global vizyonu ve gidebileceği hedefleri doğrultusunda bize fazlasıyla umut verdi. fonbulucu GSYF olarak platformumuzda kampanyasını başlatan Co Print’e yatırım yapmaktan dolayı mutluyuz ve tüm yatırımcılarımızı www.fnb.lc/coprint üzerinden online olarak gerçekleşecek 2021’in son yatırım turuna davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.