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Kibar Holding’in K-Team Genç Yetenek Programı’na Brandon Hall’dan ödül

KİBAR HOLDİNG, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLERDE UZUN DÖNEM STAJ YAPMA İMKANI SAĞLAYAN K-TEAM GENÇ YETENEK PROGRAMI'YLA DÜNYANIN SAYGIN İŞ ÖDÜLLERİNDEN OLAN BRANDON HALL'DA 'EN YENİLİKÇİ YETENEK KAZANIMI PROGRAMLARI' KATEGORİSİNDE BRONZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Ekonomi 26.08.2020, 10:50
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Kibar Holding’in K-Team Genç Yetenek Programı’na Brandon Hall’dan ödül

Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde uzun dönem staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı’yla dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall’da ’En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları’ kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Kibar Holding tarafından 2014 yılında ’Gerçek Kariyer Gerçek Stajla Başlar’ sloganıyla tanıtımı yapılan K-Team Genç Yetenek Programı, dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall’da ’En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları’ kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru yaptığı açıklamada, K-Team Genç Yetenek Programıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, 6 sene önce başlattıkları programla pek çok üniversiteli gence mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Üniversiteli gençleri işe başlayabilir durumuna getirmeyi amaçlıyoruz"

Kuru sözlerine şöyle devam etti: "Her yıl kriterlerimizi ve Grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da arttırmak, Kibar Grubu’nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz".

"Gençlere, mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunuyoruz"

Programın diğer genç yetenek programlarından ayıran en önemli özelliğin, üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunduğunun altını çizen Kuru, "Sadece Grubumuz için değil sektör için de nitelikli iş gücü yetiştirmek önceliklerimizden biri. Farklı sektörlerde ve farklı departmanlarda bir uzman yardımcısı pozisyonunda görev alan arkadaşlarımız, bir yıl boyunca ne istedikleri ve ne istemediklerine de karar verme fırsatı buluyorlar. Birçok departmanla iş birliği içinde çalışmaları onları geliştirirken kariyerlerine nasıl devam etmek istediklerine de yaşayarak karar veriyorlar" şeklinde konuştu.

Kuru, bu yıl pandemi sebebiyle değerlendirme sürecindeki tüm aşamaları dijital ortama taşıdıklarını ve herhangi bir tarih değişikliği yapmadan, planlanan programa bağlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Bu süreci, programlarına dijitaleşme çalışmalarına hız vererek devam ettiklerini ileten Kuru, yeni uygulamalarına önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini vurguladı.

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