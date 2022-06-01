Kibar Holding, üç grup şirketiyle ISO 500’de

Kibar Holding, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda listede üç grup şirketiyle birden yer aldı.

Türkiye ekonomisine tutulan güçlü bir ayna niteliğinde olan İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2021 yılı sonuçları açıklandı. Yarım asırlık geçmişi, sağladığı istihdam ve üretimle Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, ISO 500 2021 listesinde üç grup şirketiyle yer aldı.

Türkiye’de yassı alüminyum sektörünün lideri ve Avrupa’nın iki büyük üreticisinden olan Assan Alüminyum iki basamak yükselerek 39’uncu, ülkemizin ilk ve tek paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisine sahip en önemli çelik üreticilerinden Posco Assan 20 basamak yükselerek 68’inci olurken, otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Assan Hanil ise 290’ıncı sırada yer aldı.

Türkiye’de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit edebilmek amacıyla yapılan araştırmada üç grup şirketiyle birden yer almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Grubu olarak istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine üç şirketimizle girmemiz de bunun en güzel göstergelerinden. Bu topraklarda doğup global bir marka olarak emin adımlarla yürüdüğümüz 2021 yılında da üretim ve ihracata odaklanarak ülke ekonomimize sunduğumuz katkıyı artırmaya devam ettik. Her yıl hedef büyüterek çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.