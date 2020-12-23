Kesme çiçek sektörü pandemiye meydan okudu

Kesme çiçek sektöründe Hollanda, İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 83 ülkeye çiçek ihracatı yapan Türkiye, Kasım ayı sonu verilerine göre, 102 milyon dolar ihracat ile pandemiye meydan okudu. Sektörde yılbaşı satışlarıyla birlikte 110 milyon dolar ve 500 milyon dal ihracat hedefleniyor.

Antalya’nın Aksu İlçesi yaş sebze ve meyve üretiminde olduğu kadar kesme çiçek sektöründe de söz sahibi olmaya devam ediyor. İlçede 700 dekar alanda yaklaşık 1 milyon dal kesme çiçek üretimi yapılarak, başta Hollanda, İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Üretimin yüzde 15’i Aksu’da

Kesme çiçek ihracatı sektöründe Antalya’nın Aksu İlçesi artık söz sahibi. Kesme çiçek alanında ülke genelinde 10 bin dekar arazide üretim yapılırken, bu üretimin yüzde 85’i Antalya genelinde, yüzde 15’i de Aksu’da yapılıyor. Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç edilen ürünlerden en fazla rağbet görenler türler, Karanfil, Gerbera ve Şakayık.

“Yılbaşı satışlarıyla 110 milyon dolar ihracat rakamına ulaşacak”

Kesme çiçek sektöründe 83 ülkeye ihracatın gerçekleştiğini kaydeden Süs Bitkileri İhracatçılar Dernek Başkanı Harun Yeter, “Hollanda, İngiltere, Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 83 ülkeye çiçek ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, ülkemizden kasım ayı sonu verilerine göre, 102 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yılbaşı satışlarıyla birlikte 110 milyon dolar ve 500 milyon dal ihracat rakamını yakalayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Satışlarımız yıl boyu devam ediyor”

Kesme çiçekte özel günlerde satışların arttığına dikkat çeken Yeter, “Bizim üretimimiz ve satışlarımız yıl boyu devam ediyor. Süs bitkisi bir sanayi üretimi değil, sadece özel günler için üretim yapmıyoruz. Bir yıl boyunca aynı kalite ve verimlilikte ürün alıyoruz. Özel günlerde stoklarımızı artırarak, değişik metotlarımızla, sadece o günlerde ki arz ve talebi karşılayabilmek için çiçeğin beslenmesinde, ısınmasında farklılıklar yaparak, ürün sayımızı artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ana kalem karanfil”

Karanfilin pazarın en büyük paya sahip ana kalem olduğunu ifade eden Yeter, “Karanfil ihracatta ilk sırada yer alıyor. Onu rananculus, barbatus, dianthus, çiçekleri, geri kalan kısmı ise gerbera, solidego takip ediyor” dedi.

“Biz üretmek istiyoruz”

2020 ihracat rakamlarında sektör olarak yüzde 15 büyüyerek yola devam ettiklerini dile getiren Yeter, “Buna paralel olarak üretim alanlarımızın artması, bu sektörün ihracatının artması, ülke ekonomisine katkısının artması ile doğru orantıda devam ediyor. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uzun vadeli proje bazlı destekler verilsin, biz üretmek istiyoruz. Biz bağış istemiyoruz. Ciddi bir istihdamımız var. İşsizliğin en büyük sıkıntı olduğu ülkemizde, biz ciddi bir istihdam sağlıyoruz. Vasıflı yada vasıfsız ayırt etmeksizin çalıştırıyoruz. Zaman ve süre kısıtlaması olmadan gücünün yettiğince çalışma ortamı sağlıyoruz” diye konuştu.

Korona virüs sebebiyle Avrupa’da tarımın durma noktasına geldiğinin de altını çizen Süs Bitkileri İhracatçılar Dernek Başkanı Harun Yeter, “Biz geçen sene ümitsizce seneyi kapatmıştık. Her ne olursa olsun yine üreteceğiz dedik ve bu yılda ürettik. Geçen yıla göre, bu yıl üretim alanlarımızda ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz döneme rağmen, üretim alanımız yaklaşık bin dekar civarında arttı. Ekvator, Kolombiya, Kenya, İsrail ve Hollanda’da ciddi üretim eksilmeleri, üretim açıkları, üretimlerinde yavaşlama olmasına rağmen ve üretimden vazgeçmelerine rağmen biz ise arttırdık” dedi.