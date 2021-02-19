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Kesintisiz enerji için 7/24 mücadele

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik üretim, iletim ve dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor olması ve bu arkadaşlarımızın aslında emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor-20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar” dedi.

Ekonomi 19.02.2021, 14:52
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Kesintisiz enerji için 7/24 mücadele

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrik üretim, iletim ve dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor olması ve bu arkadaşlarımızın aslında emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor-20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar” dedi.

Kötü hava koşulları tüm dünyada enerji hatlarını vururken, Türkiye elektrik ve doğalgazda sınavı başarıyla geçti. Dünyada milyonlarca insan elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalırken Türkiye özellikle şehir merkezlerinde zorlu hava şartlarını kesintisiz şekilde atlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde elektrik dağıtımından sorumlu 21 şirket ile 72 doğal gaz dağıtım şirketi kesintisiz enerji için teyakkuza geçti. Kar yağışları ve kötü hava koşulları başlamadan önce hazırlıklarını tamamlayan şirket personelleri, vatandaşın enerjiden mahrum kalmaması için eksi 20 derecelerde direk başlarında görev yaptı. Tüm izinlerin iptal edildiği kar yağışı süresinde şehir merkezlerinde ciddi bir enerji kesintisi yaşanmadı.

Elektrik ve doğalgaz da 24 saat müdahale

Ankara’da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları takip etmek için bakanlık bünyesinde bir Kriz Merkezi kurulurken, ekipler de sorumluluk bölgelerinde anında müdahale için 24 saat hazır bekledi. Elektrik ve doğalgaz arıza ihbar hatlarının tam mesai çalıştığı dönemde 17 milyonun üzerinde doğalgaz abonesi ve 46 milyon elektrik abonesine büyük bir sorun yaşanmadan elektrik ve doğalgaz verildi. Şehir merkezlerine göre çok daha ağır kar yağışı olan kırsalda ise, enerji arzı için büyük mücadeleler verildi. Hava şartlarından çabuk etkilenen elektrik iletim ve dağıtım hatlarının sorunsuz işlemesi için dağlarda verilen mücadele dünyaya örnek oldu.

200 bin kişi olumsuz etkilendi

Yaşanan ağır kış şartlarından dolayı dünya elektrik kesintileriyle boğuşurken, Türkiye’de alınan erken önlemler sayesinde sadece kırsal kesimlerde kısmi kesintiler yaşandı. Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde enerji üretim ve nakil hatlarında ciddi sorunlar yaşanırken, Türkiye’de erken müdahalelerle vatandaş kesintilerden çok fazla etkilenmedi. Şehir merkezlerinde elektrik dağıtımında herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yaklaşık 46 milyon elektrik abonesi bulunan Türkiye’de sadece 200 bin abonenin elektriği zorlu kış şartlarından dolayı kesintiye uğradı. Ekiplerin acil müdahalesi sayesinde bu rakam 40 bine düştü. Cumartesi günü elektriği kesilen abonelerin tamamına elektrik arzının sağlanması planlanıyor.

Bakan Dönmez sahaya indi

Kastamonu’daki çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15-16 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışından sonra özellikle Batı ve Orta Karadeniz’de bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, Kastamonu, Sinop, Ordu, Giresun, Bartın, Erzurum ve Zonguldak’ta sorunlar yaşandığına dikkat çekti. İlk etapta yaklaşık 200 bin aboneye elektrik iletiminde kısa süreli de olsa bazı kesintiler olduğunu belirten Bakan Dönmez, arızaların giderilmesiyle birlikte elektrik kesintilerinin şu an 40 bin aboneye kadar düştüğünü söyledi.

Elektrik kesintilerine Amerika’dan verdiği bir örnekle dikkat çeken Bakan Dönmez, “Maalesef son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte aşırı yağışlar sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın muhtelif yerlerinde de etkili olmaya başladı. Hatta son olarak Amerika Birleşik Devletlerindeki olayları hatırlayacaktır vatandaşlarımız. Orada 3-4 milyon civarında abonenin elektrikleri kesildi. Hala da sistemi ayağa kaldırabilmiş değiller. Buna benzer olayları muhtemelen bundan sonrada yaşayacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlar yapılacak

Özellikle kırsal alanda yapacakları yeni yatırımlarla elektrik kesintilerinde yaşanan sorunları en kısa sürede çözeceklerini bildiren Bakan Dönmez, “İnşallah çok kısa süre içerisinde özellikle kırsal alanda aşmak suretiyle bu sorunları hiç yaşamamak üzere en azından en aza indirmek için gerekli yatırım ve bakım çalışmalarına başlayacağız. Bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni yatırım dönemimiz var elektrik dağıtım sektörümüzde. Bunun anlamı buralara gerekli yatırımların yapılabilmesi için gerekli yatırım bütçe desteğini kendilerine sağlamış olacağız” aktarımında bulundu.

"Yeri geliyor -20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlarımız iş yapmaya çalışıyorlar"

Zor koşullarda abonelere hizmet götüren personellere teşekkürlerini sunan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Bu çok zor koşullarda çalışan gerek kamuda gerekse özel sektördeki işçilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Elektrik üretim, iletim ve dağıtımda yaklaşık 98 bin personelimizin çalışıyor olması ve bu arkadaşlarımızın aslında emekleriyle bizler karanlıktan aydınlığa kavuşmuş oluyoruz. Bunlar bir yerde gizli kahramanlar oluyor. Yeri geliyor -20 derecede, yoğun kar yağışı altında onlarca metre yükseklikte direğin tepesinde iş yapmaya çalıyorlar. Bizim yürüyemediğimiz yerlerde arkadaşlarımız iş yapmaya çalışıyorlar. Onun için kahramanlarımızı da özellikle kutlamak istiyorum.”
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