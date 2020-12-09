Keşan Siğilli Bamyası coğrafi işaret aldı

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılan Keşan Siğilli Bamyasına coğrafi işaret alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı, tespit edilen ürünlere coğrafi işaret alınması ve hali hazırda başvurusu yapılmış ancak teknik sorun yaşanan dosyaların hızlandırılması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği protokolü imzaladı. Bu kurumlardan biri de Keşan Siğilli Bamyasına coğrafi işaret alınmasıyla ilgili olarak Keşan Ticaret ve Sanayi Odası oldu.

Protokol kapsamında Ajans, başvuru sahibi kurumlarla iş birliği içerisinde dosyaların hazırlanması ve sürecin yönetimini üstlendi. 2019 yılında başlatılan süreç ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan başvuru dosyası Türk Patent ve Marka Kurumuna teslim edildi. Keşan Siğilli Bamyasına coğrafi işaret alınması ile ilgili işlemler ise Aralık 2020 başında tescilin yapılması ile tamamlanmış oldu. Keşan Siğilli Bamyası, lezzetini ekildiği bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarından alıyor. Ekim alanlarında organik tarım yapılması, bamyanın tercih edilmesine katkı sağlıyor. Siğilli köyünde üretilen bamya, pazarlarda aynı adla satılıyor.

“Kurumlarımızla birlikte Trakya’ya değer katmaya devam edeceğiz”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: ”Ülkemiz coğrafi işaretli ürünler konusunda büyük bir potansiyele sahip. Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip coğrafi işaretler kalitenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ediyor. Yerel kalkınmanın dinamiği olan üreticilerimizin ürünlerini pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz. Coğrafi işaret tescili alan ürün hem daha yüksek fiyattan satılabilecek hem de pazar sıkıntısı çekmeyecek. Böylece üreticilerin yaşadığı sıkıntılar sona erecek. Burada hem söz konusu üretici hem de tüketici korunmuş olacak. Trakya Bölgesi’nde coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ajans olarak bu konuyu gündemimize aldığımızda bölgemizde coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 6 idi. Bu ürünlerimiz; Edirne Tava Ciğeri, Keşan Satır Et, İpsala Pirinci, Edirne Beyaz Peyniri, Kırklareli Hardaliyesi ve Malkara Eski Kaşar Peyniriydi. Bu sayı Aralık ayı itibarıyla 12’ye yükseldi. Bunların 6’sı Edirne’den, 1 tanesi Kırklareli’den, 5 tanesi de Tekirdağ kaynaklıdır. Hali hazırda başvurusu yapılmış, süreci devam eden ürün sayımız ise 12’dir. Keşan Siğilli Bamyası ile ilgili süreci oldukça iyi yöneten Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Ajans çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kurumlarımızla birlikte Trakya’ya değer katmaya devam edeceğiz.”