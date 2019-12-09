Keşan Ekonomi Forumu 7'nci kez düzenlendi

Keşanlı Yöneticiler ve İşadamları Derneği (KEYİAD) ile Keşan-İpsala oda ve borsaları işbirliğinde bölgesel, ulusal ve global konuların konuşulduğu Keşan Ekonomi Forumu-7 (KEF’7) yapıldı. KEF'7 Keşan Ekonomi Forumu’na gazeteci Vahap Munyar, Damat-Tween Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, TYH Tekstil İcra Kurulu Üyesi Ramazan Kaya, Yönetim Danışmanı Selen Kocabaş ve eBebek Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğmuş konuşmacı olarak katıldı. Forumda ayrıca Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Keşanlı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Eler de yer aldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, “Bu forumun amacı, bölgemizdeki ekonomik faaliyetleri artırmak ve yol vermek. Bu forumumuzda ekonomide, yerel güçlerin önemine vurgu yapacağız. Değerli konuklarımızın konuşmalarından çok önemli bilgiler edineceğimizden şüphemiz yok” dedi.

ZAMAN, ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Keşanlı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Eler de yaptığı konuşmada, “Keşan Ekonomi Forumu’nun 7’ncisi düzenliyoruz. Zenginlik ve içerik anlamında çok güzel ancak daha da önemli olan, bu forumun sürdürülebilir olması. Hep şuna vurgu yaptık: İnsan hayatında en kıymetli üç şey; zaman, enerji ve sürdürülebilirlik. Gerek oda ve borsa, gerek Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, belediyemiz, kaymakamlığımız ve bizlerin yaptığı naçizane katkıyla bu forumlar gerçekleştiriliyor.” şeklinde konuştu.

ORAKÇIOĞLU: DAMAT YURT DIŞINDA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Gazeteci Vahap Munyar’ın, moderatörlüğünü yaptığı forumda konuşan Damat-Tween Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş dünyasındaki tecrübelerini paylaştı ve hedeflerini şöyle anlattı: “Yurtdışında hedef büyüttük. Çoğu yurtdışında olmak üzere 20 mağaza açtık. İkinci yarıda 20 mağaza daha açacağız. 420’ye ulaşacağız, yabancı Damat sayısını artıracağız. Avustralya’dan Amerika’ya beş kıtaya kadar yayılan bir marka haline geldik. Yılın ilk altı ayında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saraybosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. Yılın ikinci yarısında açacağımız mağazaların da anlaşmaları tamamlandı. Yakında Kanada Ottowa’da bir mağaza açacağız. Dubai, Johannesburg, Capetown ve Moskova dahil pek çok marka şehirde açılacak 20 mağaza ile yıl sonunda toplam 40 mağaza açmış olacağız.”