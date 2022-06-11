Kerevitaş’ın büyüme rotasına CEO Mert Altınkılınç yön verecek

Türkiye’nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş’ta CEO’luk görevine Mert Altınkılınç getirildi.

Yıldız Holding’in Türkiye’de Ülker’den sonraki en büyük iş birimlerinden biri olan Kerevitaş, Besler ve Marsa’da üst düzey atama gerçekleşti. Daha önce pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanı olarak görev yapan Mert Altınkılınç, önümüzdeki dönemde 2021 konsolide cirosu 4,9 milyar TL’ye ulaşan Kerevitaş & Besler ve Marsa şirketlerinin CEO’su olarak görev alacak.

Yıldız Holding şirketlerinde 17 yıl boyunca başarılı çalışmalara imza atan Altınkılınç, Başkanlık yaptığı pladis’in Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde şirketin pazardaki güçlü konum ve istikrarlı büyümesinde önemli katkılar sağladı. Altınkılınç, Kerevitaş & Besler ve Marsa CEO’su olarak önümüzdeki dönemde şirketin Türkiye ve yurt dışı pazarlardaki güçlü pozisyonunu sürdürmeye odaklanacak.

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mert Altınkılınç, aynı bölümdeki yüksek lisans eğitiminin ardından ABD’de MBA yaptı. Yıldız Holding’deki kariyerine 2005 yılında başlayan Mert Altınkılınç, bugüne kadar Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki şirketlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu; 2008-2010 yılları arasında Eksper ve Teközel Gıda şirketlerinde gıda ve özel markalı ürün kategorilerinden sorumlu İhracat Müdürü, 2010-2011 yılları arasında özel markalı ürünlerin uluslararası satışlarından sorumlu Satış Direktörü, 2011-2014 yılları arasında Eksper ve Birleşik Dış Ticaret şirketlerinde Genel Müdür, 2014-2016 yılları arasında ise gıda ve atıştırmalık kategorilerinin İstanbul Gıda ve Eksper Gıda şirketleri bünyesindeki ihracat ve yurt dışı distribütör operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2016-2020 yılları arasında pladis Orta Doğu Başkanlığı’nı yapan Altınkılınç, 2020 yılından bu yana pladis Orta Doğu ve Kuzey Afrika Başkanlığı görevini yürütüyordu.