Kerem Alışık ve Ömer Halkbank'la işini ileri taşıyanların peşinde

İşlerini Halkbank desteğiyle ileri taşıyan esnafın hikâyesinin anlatıldığı filmde, yeni dükkânın adresini bulmakta zorlanan ikiliyi Cevat Usta karşılıyor. Cevat Usta, “ileri taşımak” derken sadece adreslerini değil, işlerinin hacmini de artırdıklarını anlatıyor. Pandemi döneminde Halkbank desteğiyle ayakta kalan işletme, Türkiye genelindeki milyonlarca küçük işletme gibi işlerini Halkbank'la büyütüyor. Reklam filminde Halkbank'ın son 10 yılda 2,9 milyon esnaf ve sanatkâra 209 milyar TL destek verdiğine dikkat çekiliyor.

Renosans İstanbul imzası taşıyan ve çekimleri 2 günde tamamlanan reklam filminin yönetmeni ise deneyimli isim Selim Demirdelen.