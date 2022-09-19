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Kerem Alışık ve Ömer Halkbank'la işini ileri taşıyanların peşinde
Halkbank esnaf ve sanatkârlara verdiği desteği, başrolünde Kerem Alışık ve genç bankacı Ömer'in yer aldığı yeni reklam filmiyle tanıttı. Reklam filminde Kerem Alışık ve Ömer, Karadeniz pideleri yapan fırıncı Cevat Usta'nın dükkânına gidiyor. Dükkânın vitrin camındaki “ileri taşındık” ibaresini görünce şaşıran ve bu adres tarifine pek anlam veremeyen ikili, Cevat Usta’nın yeni dükkânını aramaya başlıyor.
Ekonomi 19.09.2022, 12:06
İşlerini Halkbank desteğiyle ileri taşıyan esnafın hikâyesinin anlatıldığı filmde, yeni dükkânın adresini bulmakta zorlanan ikiliyi Cevat Usta karşılıyor. Cevat Usta, “ileri taşımak” derken sadece adreslerini değil, işlerinin hacmini de artırdıklarını anlatıyor. Pandemi döneminde Halkbank desteğiyle ayakta kalan işletme, Türkiye genelindeki milyonlarca küçük işletme gibi işlerini Halkbank'la büyütüyor. Reklam filminde Halkbank'ın son 10 yılda 2,9 milyon esnaf ve sanatkâra 209 milyar TL destek verdiğine dikkat çekiliyor.
Renosans İstanbul imzası taşıyan ve çekimleri 2 günde tamamlanan reklam filminin yönetmeni ise deneyimli isim Selim Demirdelen.
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