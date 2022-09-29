Kepez Belediyesi, kadın kooperatifleriyle iş dünyasını buluşturdu

Kepez Belediyesi, 2. Kadın Kooperatifleri Festivali Tanıtım Toplantısında kadın kooperatifleri ile iş dünyasını buluşturdu.

Kepez Belediyesi’nin Türkiye’nin dört bir tarafından kadın kooperatiflerini buluşturduğu, ’2. Kadın Kooperatifleri Festivali’ 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Dokumapark’ta gerçekleştirilecek. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki düzenlenen Kepez Belediyesi, 2. Kadın Kooperatifleri Festivali tanıtım toplantısına; Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, oda başkanları, turizmciler, iş insanları ve kadın kooperatifleri katıldı.

Toplantıda konuşan Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi (SUKOOP) Başkanı Mukadder Kavas, “Kadınlarımızın yaptıkları ürünler gerçek değerini bulsun, kadın emeği satılsın, dış ülkelere ekonomiye kazandırılsın diye çabalarımız var. Her birimiz ürünlerimizi tanıtmaya, festivallere katılmaya, açık alanlarda yaptığımız ürünleri teşhir etmeye çalışıyoruz. İşbirliği yaptığımız sürece daha da çoğalabilir ve çoğaltabiliriz “dedi.

"Kadınlara müjde"

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilal Ardıç da, Belek’te 1-4 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 1000 satın alma yöneticisinin katılacağı organizasyonda kadın kooperatiflerine ücretsiz yer tahsisinde bulunmak istediklerini müjdeledi.

"Kepez modeli"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaklaşık 3 yıl önce kadın kooperatiflerinin farkındalığını artırmak amacıyla birkaç program düzenlediklerini ve kadınların kooperatifleşme konusunda ne kadar istekli ve destekleyecek bir güce ihtiyaçları olduğunu gördüklerini hatırlattı.

Belediye olarak hanımefendileri gayretlendirmek ve onlara da her türlü desteği sağlamak amacıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Ürün üretilsin, sonra üretilen ürün pazara çıksın ve ekonomik bir değer kazansın istedik. Bu amaçla 2020 yılında 5 başlıktan oluşan bir destek paketini bütün kadın kooperatifleri için var ettik. ‘Kooperatifçilikte Kepez Modeli’ altında farklı bir heyecanı ortaya koymak istedik. İkincisini gerçekleştireceğimiz Kadın Kooperatifleri Festivali de bu heyecanın, bu çalışmanın bir süreci olarak ortaya çıkan bir etkinlik oldu” diye konuştu.

"Ekonomik değer kazansın"

Temel gayelerinin kadın emeğine daha çok ekonomik değer kazandırmak olduğuna değinen Başkan Tütüncü, " Bugünkü toplantıda turizmle kadın emeğini buluşturmak, karşılıklı etkileşimlerini sağlamak ve onların birbirlerine fayda sağlamalarını hedeflemek amacıyla bir araya gelmek ve aynı zamanda Kadın Kooperatifleri Festivali’nin turizm sektörüne tanıtımı ile ilgili bir toplantı olarak nitelendirilmeli. Festivalimize Türkiye’nin değişik yerlerinden 51 kadın kooperatifi katılacak. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl katılım daha da arttı. Amacımız kadın emeğini ciddi bir ekonomik değere kavuşturmayı hedefleyen bir yaklaşım olmanın yanında bir de hoşça vakit geçirmek “dedi.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık"

Antalya’nın turizmin başkenti olarak nitelendirildiğini ifade eden Tütüncü, " Örnek bir işbirliği hem turizme fayda sağlayacak, hem de hanımefendilerin ufkunun yükselmesini, onların daha büyük düşünmesini ve daha büyük düşünerek daha ciddi bir gelişim ortaya koymasına sebebiyet verecektir. Hanımefendilerin ne kadar gayret gösterdiklerini görüyoruz. Belediye olarak kadınlarımızı her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Üretim yerleri, satış yerleri, fuarlara erişimleri, toplantılara katılımları ve onlara bir pazar açma konusunda ortaya koyduğumuz heyecan bütün bunlar çok kıymetli” diye konuştu.

Tütüncü, emeklerini ekonomik değere dönüştürmek için çalışan, çok gayret gösteren kadınlar için otellerin satın alma bölümlerinden pozitif ayrımcılık istedi. Konuşmaların ardından kadın kooperatiflerinin ürün tanıtım stantları gezildi.