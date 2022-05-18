banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”
TUSAS Genel Müdürü Kotil: “4’üncü ‘GÖKBEY’ ilk kez havalandı”

Kentsel tarım büyük şirketlerin de radarında

Betona hapsolmuş şehir insanının doğa ve toprakla olan ilişkisinden giderek daha çok uzaklaşmasının da etkisiyle günümüzde AVM’lerin çatı bahçeleri, parklar, boş arazi ve depolar gibi atıl alanlarda şehir içi tarım faaliyetleri yaygınlaşmaya başladı.

Ekonomi 18.05.2022, 11:49
Kentsel tarım büyük şirketlerin de radarında

Betona hapsolmuş şehir insanının doğa ve toprakla olan ilişkisinden giderek daha çok uzaklaşmasının da etkisiyle günümüzde AVM’lerin çatı bahçeleri, parklar, boş arazi ve depolar gibi atıl alanlarda şehir içi tarım faaliyetleri yaygınlaşmaya başladı.

Daha yeşil bir ortam, temiz gıdaya ulaşım, kaynakları daha verimli kullanma gibi konulara imkân sağlayan şehir içi tarım konseptini destekleyen eğitim kurumları ve belediyeler gibi kamu kurumlarının yanı sıra hem sürdürülebilirlik bilincini topluma yaymak hem de çalışanlarının motivasyonunu artırmak adına kentsel tarım projeleri yürüten şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor. İlk örneklerine 1’inci ve 2’nci Dünya savaşlarında şehirlerde okul bahçelerinin, kullanılmayan arazilerin tarım alanlarına dönüştürülmesiyle rastlanan şehir için tarım konsepti, özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Son senelerde büyük şehir belediyelerinin birçok araziyi vatandaşların kullanımı için bostan veya mikro tarım alanları olarak dönüştürmesiyle popülerliği artan şehir içi tarım konsepti, büyük şirketlerin de yakından takip ettiği konulardan biri oldu.

Panasonic, çalışanlarına şehrin ortasında organik tarım imkanı sunuyor

Toplumun ve ekolojik çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunarak konfor, güvenlik ve enerji verimliliğini artıran yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler sunan Panasonic Electric Works Türkiye de İstanbul Sancaktepe’de bulunan endüstriyel tesisinde kurduğu ‘Hobi Bahçesi’ alanı ile çalışanlarına ister öğle tatilinde ister mesai saatleri dışında patlıcandan domatese, salatalıktan bibere çeşitli organik sebzeler yetiştirmelerine imkân sağlıyor. Çalışanlarının kalabalık şehir yaşamından uzaklaşarak stres atmalarını sağlamak, onlara geleceğin en önemli konularından biri olan mikro organik tarımsal üretim konusunda kabiliyet kazandırmak amacıyla ‘Hobi Bahçesi’ projesini yürüten Panasonic Electric Works Türkiye, sürdürülebilirlik faaliyetlerini insan ve doğa arasında kurulacak dengeli bağın gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlayacağı anlayışıyla sürdürüyor. Enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konusunda fark oluşturan uygulamaları hayata geçiren şirket, WWF-Türkiye tarafından belgelenen ‘Green Office’ diplomasını almaya hak kazanarak sektöründe bir ilki gerçekleştirmişti.

AVM çatısında tarım

Şehir içi tarım konsepti Türkiye’de farklı şirket ve sektörlerin de gündemlerinde yer tutuyor. Bu örneklerden biri de Akmerkez’in kimyasal kullanmadan kentte tarım yapılabileceğini ve şehirde sürdürülebilir, sağlıklı bir hayatın mümkün olduğunu göstermek amacıyla 2017 yılında yaklaşık 750 metrekarelik bir alanda hayata geçirdiği ‘Terasta Tarım’ projesi. Türkiye’de bir ilk olan proje ile 2021 yılında Akmerkez misafirlerinin bahçede çalıştığı ve kentsel tarımı deneyimlediği bir ‘Gönüllü Programı’ başlattı. Proje sürecinde girişimcilerle ve gıda-tarım toplulukları ile söyleşiler düzenledi ve çeşitli iş birlikleri yaparak kentte sürdürülebilir tarımı öğretmek için eğitimler verdi. Halihazırda devam eden Ek Biç Ye İç iş birliğiyle AVM; kentsel tarıma, sürdürülebilirliğe ve kendi gıdasını yetiştirmeye ilgi duyan herkesi, kentin ortasında doğayla buluşturarak, kendi meyve ve sebzesini nasıl üretebileceğini öğretiyor.

Şehir içi tarım konsepti geleceği şekillendirecek

Şehir içi tarım konsepti, tarım arazileri dışında alternatif tarımsal üretim imkânı sunan dikey tarım ile insan yerleşimlerini doğada bulunan ilkelere ve sürdürülebilirlik fikrine göre tasarlamak anlamına gelen permakültür kavramlarını da ön plana çıkartıyor. Uzmanlar, küresel iklim değişikliği ve doğal afetler nedeniyle önümüzdeki 10 yılda büyük şehirlerin ortasında eski ve kullanılmayan binaların değerlendirildiği, çatısında ve her katında farklı tarımsal ürünlerin üretildiği, güneş ve rüzgardan enerji elde edildiği, binanın altındaki market alanından da ürünlerin satışa sunulduğu bir çok dikey tarım ve permakültür sisteminin bir zorunluluk olacağı vurgusunu yapıyor.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
parçalı az bulutlu