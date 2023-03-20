Kentsel dönüşümle yapılan apartmanlarda hasar oluşmadı

Adana’da depremden önce kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan apartmanlarda bir çizik dahi oluşmayınca, vatandaşlar içleri rahat bir şekilde evlerinde oturmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Adana’da yaralar sarılmaya devam ediyor. 13 binanın çöktüğü şehirde yaklaşık 3 bin ağır ve orta hasarlı yapı da yıkım bekliyor. Ancak TOKİ ve Yüreğir Belediyesi iş birliğiyle yapılan kentsel dönüşüm çerçevesinde Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde yapılan apartmanlarda oturanlar depremden hiç etkilenmedi. Binalarında bir çizik dahi oluşmayan vatandaşlar depremden sadece birkaç gün o korkuyu yendikten sonra evlerinde oturmaya devam etti.

772 konut ve 48 iş yerinin bulunduğu kentsel dönüşüm apartmanlarından çok memnun olduklarını belirtenlerden Mesut Telsiz, “Bizim evler kentsel dönüşüme gidecekti hala duruyor. Kentsel dönüşüm olunca ben de buradan ev aldım. Kentsel dönüşüm iyi yapılırsa gayet mantıklı. Biz buradan gayet memnunuz. Keşke çıktığımız evler de kentsel dönüşüme girse. Deprem sonrası evimde bir çatlak bile yok. Şu an sıkıntısız oturuyoruz. Sadece depremden sonra iki üç gün psikolojik olarak giremedik” dedi.

Vatandaşlardan Sefa Kaya ise, “Depremden sonra geldik oturuyoruz apartmanımızda bir sıkıntı yok. Biz de inşaat işindeyiz kentsel dönüşüm mantıklı” diye konuştu.