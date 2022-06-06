“Kentsel dönüşümde destekler artırıldı”

Kentsel dönüşüm ile ilgili düzenlemeye dikkat çeken Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Kentsel dönüşümde aynı kişi hem kira yardımı hem de faiz desteği ödemesinden faydalanabilecek. Evini veya iş yerini kendisi dönüştürmek isteyenler için riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira desteği veriliyor’’ dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, kentsel dönüşümde ilgili düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, ’’6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 3 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlülüğe girdi. Kentsel dönüşümde aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği ödemesi yapılamıyordu. Yapılan düzenleme ile artık her iki destekten de faydalanılabilecek. Hatta gecekondularını yenileyenler de bu kapsama alındı. Evini veya iş yerini kendisi dönüştürmek isteyenler için riskli yapılarda 18 ay, riskli alanlarda ise 48 ay kira desteği veriliyor” dedi.

’’Destekler iki katına çıkarılmıştı’’

10 yıldan bu yana devam eden kentsel dönüşümdeki sayılar hakkıda da bilgi veren Özelmacıklı “Şimdiye kadar riskli yapı tespiti yapılan bağımsız birim sayısı 844 bin 398 iken riskli yapı tespiti sonrasında yıkılan bağımsız birim sayısı 752 bin 845 oldu. Bu kapsamda aciliyet arz eden 1 milyon 500 bin bağımsız birimin yenilenmesi hedefleniyor. Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından da 20 milyar üzerinde harcama yapıldı. Konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, iş yeri yapım kredisi, iş yeri edinme kredisi tutarları Şubat ayında 400 bin TL’ye yükseltilmişti. Birden fazla bağımsız bölümü bulunan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1 milyon Türk Lirası olan kredi tutarı 2 milyon TL yapılmıştı” şeklinde konuştu.

’’Kentsel dönüşümde emlak işletmeleri rol almalı’’

Ülke genelinde yetki belgesi almış olan 40 bine yakın emlak işletmesi sahibi ve 100 binin üzerinde emlak danışmanı olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Emlak danışmanları ve işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerindeki ana yapıların mevcut durumunu en iyi bilen kişilerdir. Mevcut deneyim ve tecrübeleri ile belediyelere destek olabilir, imar durumunu değerlendirebilir, kat malikleri ile iletişim kurarak müteahhitler ile tarafları bir araya getirebilirler. Bakanlık ve belediyeler bu networke sahip olan emlak işletmeleri ile ortak projeler yürütmelidir. Dönüşüm sürecine emlak işletmeleri de dahil edilmelidir” diye konuştu.