banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü

Kentin simgesi Denizli Horozları yüksek hijyenle korunuyor

Parlak tüyleri, uzun ötüşü ve heybetli görünüşleriyle kentin simgesi olan ünlü Denizli horozu, korona salgınında etkilenmemesi için besleyicileri tarafından özenle yetiştiriliyor.

Ekonomi 19.01.2021, 12:49
1
Kentin simgesi Denizli Horozları yüksek hijyenle korunuyor

Parlak tüyleri, uzun ötüşü ve heybetli görünüşleriyle kentin simgesi olan ünlü Denizli horozu, korona salgınında etkilenmemesi için besleyicileri tarafından özenle yetiştiriliyor.

Korona salgınından Denizli horozlarını ve meraklılarını korumak isteyen besiciler, kümeslere kendilerini dezenfekte edip, tek kullanımlık tulumları giyerek giriyor. Horozların bakımını yemlemesini ve kontrollerini yapıyor, kümeslere ziyaretçi kabul edilmiyor. Pamukkale İlçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldan bu yana Denizli Horozu ve tavuğu besleyen 33 yaşındaki Hasan Özdemir, hayvanlara korona virüs bulaşmadığını ancak kendi üzerlerinden hayvanların tüylerine yumurtalarına virüsün geçme ihtimaline karşı Denizli Horozu, tavuğu, civcivi ve yumurtalarını sahiplenmek isteyenleri korumak için kümeslere girerken bir dizi önlem aldıklarını söyledi.

Denizli içinde bizim içinde önemli

Kendisine ait kümeslerde yüze yakın Denizli Horozu ve tavuğu beslediğini anlatan Hasan Özdemir, “Yaklaşık on yıldan bu yana Denizli Horozu ve tavuğu besliyorum. 100 civarında tavuk ve horozum var. Hobi amaçlı başlamıştım. Hayvanlarım çoğaldı, ilgi çoğaldı, rekabet çoğaldı, isteyenlerde çoğaldı. Bende hayvan sayısını arttırmaya gittim. Aslında hayvanlarda korona virüs olmuyor. Bizden yumurtaya, hayvanlara geçer, gönderim yapıyoruz, bizden de karşı tarafa geçmesin diye önce dezenfekte yapıyoruz. Sonra tek kullanımlık elbiselerle hayvanların yemini suyunu ihtiyaçlarını karşılıyorum. O şekilde önlemler alıyorum. Denizli horozu Denizli’nin simgesi olduğu için bizim içinde Denizli içinde değerli hayvanlar. Onun için yemin en iyisini veriyoruz. Kümeslerimizde bazı önlemler alıyoruz. Günlük 20 - 25 kilogram yemleme yapıyoruz. Vitaminleri hastalıklara karşı, aşılarını yapıyoruz. Kendimiz için önlemler alıyoruz. Yaklaşık iki yıldır Türkiye geneline zaten sürekli istek var. Ama şöyle bir şey anladım yurt dışından da istekler çoğaldı. İki yıldır Endonezya ile çalışıyoruz. Belçika ‘da var. Onlardan da istekler başladı. Yurt dışı olduğu için canlı hayvan sıkıntı oluyor. Onun için yumurta olarak tedarik ediyoruz. İstanbul’a kadar gönderiyoruz. İstanbul’da kuryeler var. Uçak kargo ile istedikleri yere gidiyor” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12