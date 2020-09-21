Kenevirin ekim alanı arttı, kuraklıktan verim düştü

Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde geçen seneye oranla ekim alanı 4 katına çıkmasına rağmen kuraklık ve sulama sorunundan dolayı bu sene verim düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadı başladı. 3 bin farklı alanda kullanılan kenevire her geçen gün talep artarken 2019 yılında Narlısaray Mahallesi’nde 300 dönüm alanda kenevir ekimi yapılmıştı. 2020 yılında ise 4 katına çıkarak bin dönümün üzerinde kenevir ekimi yapıldı. İklim şartlarından dolayı uzun bir süre yağmur yağmaması, kenevirin verimini düşürdü.

"Türkiye’nin farklı şehirlerinde arayanlar oluyor"

Kenevirin tohumu ve lifi için farklı şehirlerinde Narlısaray Mahallesi’ni arayanların olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Ali Sezgen, " Narlısaray’da kenevir tohumunun hasadı başlamıştır. Bu sene kenevirden çok büyük bir verim alamadık. Suyumuzun olmayışından ve havaların kurak gitmesinden dolayı verim düşük oldu. Başka illerden tohum için, lif için arayanlar oluyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde çok büyük bir talep bekliyoruz. Tabii, bu kenevirinden çok büyük bir verim alabilmek için su bekliyoruz" dedi.

"Bizde su altından önemli"

Narlısaray Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Erdem ise, "Bu kenevir bize eskilerden miras kalan bir ürün. Bu bizim sanatımız. Ben hiç ekmesem bile 30 dönüm ekiyordum. Fakat şimdi suyumuz yok. Bu sene kurak gitti. Birkaç aydır yağmur görmedik. Buğday biçmedik. Köprübaşı diye bir göl var. Bunu gölün bu mahalleye açılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bizim için su altından önemli" diye konuştu.

Mart ayında ekilen kenevirin boyunun yaklaşık 6 metreye ulaşması ile birlikte hasadı yapılmaya başladı.