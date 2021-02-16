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Kenevir tarımı yapmayı planlayan çiftçiler dikkat

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Sivas’ta yetiştirilmesine izin verilen kenevirin 50 bin farklı alanda kullanılan bir ürün olduğunu belirterek çiftçi eğitiminin önemine değindi.

Ekonomi 16.02.2021, 11:28
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Kenevir tarımı yapmayı planlayan çiftçiler dikkat

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Sivas’ta yetiştirilmesine izin verilen kenevirin 50 bin farklı alanda kullanılan bir ürün olduğunu belirterek çiftçi eğitiminin önemine değindi.

Savunma sanayinden otomotiv sanayine, ilaç sanayinden tekstile birçok alanda kullanılan kenevir tarım alanında da büyük önem taşıyor. Ülkemizde 19 ilde yetiştiriciliğine izin verilen kenevirin 20’nci il olarak Sivas’ta da yetiştirilmesine izin verildi. Prof. Dr. Tolga Karaköy, kenevir tarımı yapacak çitçilere önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Karaköy, çiftçinin kenevir tarımına yabancı olduğunu, kenevir yetiştiriciliği hakkında ilgili kurumlardan eğitim alınması gerektiğini söyledi.

Çiftçi kenevir tarımına yabancı

Prof. Dr. Tolga Karaköy, çiftçinin kenevir tarımına yönelik verilecek eğitimlerden mutlaka yararlanmalı gerektiğini belirterek, “Bölgemizde son dönemlerde özellikle mecliste kenevir yetiştiriciliğiyle alakalı olarak izin verilen iller kapsamında Sivas ilimiz 20’nci il olarak artık kenevir yetiştiriciliğine başlayabilecek duruma geldi. Bu noktada tavsiyemiz şu olur. Mutlaka burada da kenevir konusunda çeşit eksikliğimiz var. Genellikle çeşitlerimiz popülasyon karakterinde. Özellikle TİGEM kuruluşlarının çeşitlerinden tohum ürettiğini ve bu tohumların izin verilen bölgelere dağıtımını yaptıklarını biliyoruz. Ancak mutlak süratle kenevir ekimi yapmadan önce kenevire uygun olarak sanayinin gelişmesi önem taşıyor. Çitçinin elinde var olan yetiştiriciliğini yaptığı keneviri mutlak süratle alabilecek bunları işleyebilecek tesis ya da tesislerin oluşturulması gerekiyor. Bu noktada çiftçimize önerimiz hiçbir şey için hızlı bir şekilde giriş değil. Önce bölgemizde yetişebilecek kenevir çeşitlerini ilgili Tarım İl Müdürlükleri ve üniversitelerimiz aracılığıyla yapılan çalışmaların sonucuna göre hangi çeşit yetiştirilmesi gerektiği, bu çeşidin kenevir tarımı çiftçimize yabancı olduğu için yetiştiriciliğin nasıl yapıldığını bahsettiğimiz ilgili Ziraat Odaları, Tarım İl Müdürlükleri, üniversitelerimizde bununla alakalı eğitimler verilecek. Bunlara katılmaları katıldıktan sonra da kenevir yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgiyi edindikten sonra kenevir yetiştiriciliği yapılması son derece önem taşıyor’’ şeklinde konuştu.

50 bin farklı alanda kullanılıyor

Prof. Dr. Karaköy, kenevirin savunma sanayinden ilaç sanayine birçok alanda kullanıldığını söyleyerek, “Biz endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapacağız. Endüstriyel kenevir dediğimiz biz bunların liflerinden faydalanıyoruz. Kenevir bugün şöyle bir baktığımızda 50 bin farklı alanda kullanıldığını görüyoruz. Çok fazla alanda kullanımı yapılabiliyor. Bu noktada ilaç sanayinden kozmetik sanayine aklınıza gelebilecek özellikle araç kaportasına varana kadar hatta ve hatta dış yalıtım noktasına varana kadar çok ciddi bir şekilde kenevir lifinden faydalanılıyor. Bunun yanından kenevir bugün savunma sanayine de girmiş durumda. Özellikle tankların gövdelerinin yapılmasında, çelik yeleklerin yapılmasında da kenevir bitkisinden faydalanıldığını biliyoruz. Bu noktada aslında geniş bir kullanım alanına sahip. Bizler de sanayi noktasında gerekli oluşumlar yapılacak olursa kenevir ülkemiz açısından izin verilen illerde çiftçimizin gelir kapısı olabilecektir. Ama bu noktada dediğim gibi biraz daha planlı programlı hareket etmemiz gerekiyor. Bunun da altını çizelim’’ dedi.
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