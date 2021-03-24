Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin TL destek

Engellilerin kendi işlerini kurmasına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR tarafından verilen hibe desteği ile iş fikirleri gelir kapısına dönüşüyor. Program bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücü kaybının en az yüzde 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişileri kapsıyor. Başvurular, e-devlet üzerinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

IFASTURK iş kurma süreçlerinde engellilerin yanında

Engellilerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamalarının sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerinin önemine vurgu yapan, IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Engelli girişimcilerin kendi işini kurma süreçlerinde proje başvurusundan, hibe desteğini alma gerekliliklerini yerine getirme ve iş yeri açma aşamasına kadar her adımda yanlarındayız. Hibe desteği kapsamında girişimcilere tanınan haklardan yararlanılması için doğru yönlendirmelerin yapılması, projesini hayata geçirmek isteyen girişimciler için büyük kolaylığı sağlıyor. Ülkemize ekonomi ve istihdam yönünden katma değer sağlayacak her bir iş fikrinin topluma faydalı bir işletmeye dönüşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Yazılım ve makine maliyetlerinde 45 bin TL destek sağlanıyor

Girişimcilerin program kapsamında komisyona sunacakları projeler çeşitli alanlarda destekleniyor. Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde iş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin TL işletme gideri desteği veriliyor. Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL kuruluş desteği sağlanıyor. Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım gibi maliyetler için ise vergiler dahil en fazla 45 bin TL destek veriliyor.