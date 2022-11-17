Kemer’de kış sezonunda daha fazla otel açık kalacak

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaz sezonun geride kaldığı şu günlerde Kemer’de hareketliliğin devam ettiğini belirterek, “Şu an için 16 tesisimiz açık, 2023 yılında bu rakam çok daha fazla artacak” dedi

Sahillerde hareketliliğin devam ettiği Kemer’de iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Haziran ayının ortasından itibaren iyi bir sezon geçirdik. Esnaf arkadaşlarımızı da dolaşıyorum, turizmci arkadaşlarımızla da sürekli irtibat halindeyiz. Şu an herkes memnun görünüyor. Mayıs ve haziran aylarını da dolu geçirebilmiş olsak belki de yılların rekorunu yakalamış olacaktık” diye konuştu.

3 milyon 200 bin turist rakamlarına ulaşıldığını kaydeden Başkan Topaloğlu, “Şu anda Kasım ayının ortasında olmamıza rağmen bölgemizde 16 otelimiz açık. Aralık ayının başından itibaren bazı oteller kapanacak ancak en az 12 otelimiz açık kalmaya devam edecek. İnşallah önümüzdeki sezon bu rakam artacak ve çok daha iyi olacak” dedi.

“Tüm fuarlara katılacağız”

Pandemi döneminde turizm fuarları kapalı olduğu için bu alanda bir çalışma içerisinde bulunamadıklarını da ifade eden Topaloğlu, “Biz en son Moskova fuarı açılacak dendiğinde parasını yatırmamıza rağmen açılmadığı için hem gidememiş hem de paramızı alamamıştık. Ancak bu yıl için mecliste arkadaşlarımızla kararımızı aldık. İngiltere ile başladık hemen arkasından Hollanda ve EMITT ile devam ederek tüm fuarlara katılacağız. Bu fuarların tamamının ödemesini de Kemer Belediyesi yapıyor. Kemerimizin tanıtımını yapmaya, tur operatörü temsilcileri ve satış temsilcileri ile birebir görüşmeler yaparak devam edeceğiz. 2023 yılı kış sezonunda daha fazla otelimiz açık kalacaktır. Kış turizminde daha iyi yerlere geleceğimize inancımız tam. Bunun için de görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kemerimizi hak ettiği konuma yeniden taşımak adına yaptığımız projeler, tanıtım çalışmalarımız, sektörde yeniden altın dönemimizi yaşamamızı sağlayacak” diye konuştu.