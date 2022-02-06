Keltepe Kayak Merkezi tatilin son gününde ziyaretçi akınına uğradı

Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi sömestr tatilinin son gününde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kar yağışının etkili olması nedeniyle sezonu erken açmasıyla tercih edilen noktalardan biri olan Keltepe Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşandı. Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi’nde tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan kayak merkezi sömestr tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle de yüzlerce ziyaretçi soğuk hava ve yoğun sise rağmen kızak ve kayaklarla eğlencenin tadını çıkardı.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle hizmet veren tesiste düzenlenen etkinlik kapsamında Jandarma Arama Kurtarma ekipleri eşliğinde kayak severler tarafından taşınan Türk bayrağı Karabük Valisi Fuat Gürel’e teslim edildi.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde adından söz ettiren cazibe merkezi olduğunu söyledi. “Buralar yatırımlarla inşallah daha iyi hale gelecektir” ifadelerini kullanan Gürel, “Pist sayısını her geçen gün artırıyoruz. Daha da güzelleştiriyoruz. İmkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Güzel bir konaklama merkezi de kazandıracağız. Özellikle bölgemizdeki Karabük, Bartın ve Zonguldak gibi yöremize yakın yerlerdeki insanlarımızın çocuklarını buralarda eğitim alarak kayak kültürünü ve alt yapısını öğrenmelerinde fayda var. İlk başladığımızda burada yüzde 90’nın üzerinde insanımız burayı görmeye geliyorlardı. Şimdi yüzde 50’nin üzerinde kayak yapan insanlarımız mevcut” diye konuştu.

Tatilin son gününü eğlenerek geçirmek için Keltepe Kayak Merkezi’ne geldiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.