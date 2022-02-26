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Keltepe Kayak Merkezi en verimli sezonu geçiriyor

Karabük’te Türkiye’nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, bu yıl ki yoğun kar yağışının verimli olması dolayısıyla 20 bin kişiyi ağırladı.

Ekonomi 26.02.2022, 16:50
Keltepe Kayak Merkezi en verimli sezonu geçiriyor

Karabük’te Türkiye’nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, bu yıl ki yoğun kar yağışının verimli olması dolayısıyla 20 bin kişiyi ağırladı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi bu yıl etkili olan kar yağışı sonrası sezonu erken açmıştı. Türkiye’nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilerek doğa turizmiyle bölgede tek olan kayak merkezi en verimli yılını yaşıyor. 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistiyle hizmet veren tesisi kar yağışının güzel olması ve karın yerde kalma süresinin uzun olmasıyla birlikte 20 bin kişi ziyaret etti.

Kayakseverler 2 bin rakımlı yükseklikte bulunan tesiste 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı sağlıyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “Aralık ayının 25’inden itibaren kar yağışının verimli olmasından dolayı sezonu açmıştık. Tabi ara ara bazen sis, rüzgar dönemlerinde kapatsak bile tesisimiz yaklaşık 2 aydır açık. İnşallah bu gidişle bir 15 gün daha kar yağmasa bile sezonumuz devam edecektir. Önümüzde hafta meteorolojik verilerde bazı bölgelerde kar beklentisi var” dedi.

“Hedefimiz 20 bin misafirdi, bu sayıyı yakaladığımızı düşünüyorum”

Bu hafta sonunun da kalabalık geçeceğini belirten Güven, “İl dışından hafta sonunda gelme niyetinde olanlar hem bizim sosyal medyalarımızdan hem de bizleri arayarak kayak tesisinin ve kar oranını soruyorlardı. Bu hafta sonunda da kalabalık bekliyoruz. Bugün yine kayakçılarımız var, aileleri ile gelen çocuklarımız var. Bizi mutlu ediyor. Şuanda aldığımız verilere göre 10 binin üzerinde kayıtlı şekilde misafir edindik. Kayıtlı şekilde dediğimiz bizim teleferik ve telesiyej hattını kullananlar. Bizim hiç mekanik hattımıza binmeyerek alt günü birlikte eğitim pistimizi kullanan misafirlerimizde var. Bu seneki hedefimiz 20 bin misafirimizdi. Bu sayıyı yakaladığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Coşkun, tesisteki fark ettikleri eksiklikleri tamamlayarak daha iyi hale getireceklerini ifade ederek, bu yılın önceki yıllardan daha verimli ve uzun süreli geçtiğini söyledi.

Ailesiyle birlikte hafta sonunu Keltepe Kayak Merkezi’nde geçiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit de, tesisin yoğun kar yağışıyla çok güzel bir sezon geçirdiğini aktardı.

Yiğit, Karabük’e gelecek anlamında iyi bir fırsat olduğunu kaydederek, “Çünkü Safranbolu gibi kültür hazinesinin hemen dibinde” ifadelerine yer verdi.

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